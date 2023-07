Il Palazzo Ducale e i cadetti "L’accademia non deve traslocare"

"Spostare i militari da Palazzo Ducale - dice lo storico dell’arte Leonardo Piccinini, conduttore su Classica HD di "Almanacco di bellezza" con Piero Maranghi - mi pare una operazione complicata visto che Modena è già alle prese con il mega progetto culturale di Sant’Agostino. Ma nelle storiche sale si può raccontare la storia degli Estensi e quel che accadde fino all’Unità d’Italia con la lotta per la libertà del Risorgimento e di Ciro Menotti. Una gloria modenese importante tanto che Giuseppe Garibaldi chiamò proprio Menotti il suo primogenito".

Piccinini unisce due filoni di riflessione: la chiusura trent’anni fa del museo del Risorgimento - da allora i materiali sono negli scatoloni - e la necessità ormai impellente che la città "parli" della sua storia visto che oggi la cultura nel nostro territorio pare non avere la giusta "caratura". "Ho letto - prosegue Piccinini - della idea suggestiva della associazione Modena as pol fer, ma appunto mi pare una velleitario anche perché i militari hanno mantenuto e curato benissimo il Ducale. Del palazzo vedo poi che si parla per idee pittoresche e strampalate come memoriali e lapidi da apporre mentre il discorso dovrebbe essere più serio". L’idea dello studioso modenese è appunto legata alla importante storia pre-unitaria: "Raccontare dentro il palazzo simbolo della ex capitale la storia degli Este sarebbe utile alla comprensione di tutti e questo museo ingloberebbe anche quello risorgimentale che era nato in epoca fascista e va dunque cambiato. Dopo gli Este lì andrebbe raccontata la vicenda che portò all’Unità tramite la liberazione della lotta risorgimentale. Non a caso il palazzo seicentesco oggi ha davanti la statua di Menotti ed è ubicato tra corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, via Farini, ma nessuno conosce gli episodi riguardanti duchi ed eroi risorgimentali. Scommetto che nessuno neppure conosce i pochi mesi di autogoverno della città che, fuggiti gli Estensi, portò a riforme come la fine del ghetto ebraico, l’abolizione della censura, la scuola pubblica più estesa. Non comprendo perché la nostra città non investa di più sulla sua storia". Nel dibattito - ospitato dal Carlino - sulle funzioni di Palazzo Ducale si inserisce anche Confesercenti. "L’Accademia Militare - commenta Mauro Salvatori, presidente dell’associazione a Modena - è da sempre un punto di riferimento, un luogo che promuove la formazione accademica degli allievi e che, con le sue iniziative come il Mak P 100, il ballo delle debuttanti e tante altre, contribuisce alla crescita del prestigio di Modena. Palazzo Ducale è già punto di riferimento per i turisti, si possono ampliare gli orari, ma in città i musei non mancano".

Stefano Luppi