Il palazzo pensa al futuro Libri per bimbi e ragazzi Ecco Biblioteca Windsor

di Jacopo Gozzi

"Quando apre una biblioteca è una bellissima notizia per la città, quando apre in un luogo come questo, lo è ancora di più". Con queste parole l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di Modena Andrea Bortolamasi ha esordito nel pomeriggio di ieri durante l’inaugurazione dello spazio Biblioteca Windsor, dedicato prevalentemente a bambini e ragazzi e situato al piano terra della sede dell’Officina Progetto Windsor di via San Faustino 155U. "Questo spazio – ha proseguito l’assessore – è un luogo di partecipazione, integrazione e inclusione e rappresenta un ulteriore tassello nel progetto più complessivo di riqualificazione che interessa il Windsor. In questo luogo non ci sono barriere all’ingresso: è un ambiente che accoglie tutti e permette a ragazze, ragazzi e famiglie del palazzo e del quartiere di avere accesso a diversi servizi che vanno dal doposcuola ai corsi di lingua". La biblioteca, realizzata esclusivamente attraverso le donazioni e il lavoro dei volontari delle associazioni attive nell’Officina Progetto Windsor (Aliante Cooperativa sociale, Arci Modena, Banca del tempo Modena, Legambiente - Circolo ’Angelo Vassallo’, Officina Progetto Fotografia e Rete degli Studenti medi, Civibox, MovimentoNonviolento), conta su un patrimonio di oltre 1500 libri, oltre la metà dei quali destinati a bambini, ragazzi e giovani e sarà gestita dai volontari nell’ambito della convenzione con l’Ufficio Legalità e Sicurezze del comune di Modena. "Noi ci rivolgiamo innanzitutto a bambini e minori – ha spiegato Sergio Ansaloni, presidente dell’associazione Officina Progetto Windsor e referente dell’Ats – perché in questo palazzo abitano moltissime famiglie numerose provenienti da tanti paesi diversi. Da oltre 13 anni facciamo attività di doposcuola, laboratori creativi, corsi di lingua e inclusione digitale rivolti a tutti. Abbiamo anche introdotto un percorso laboratoriale per responsabilizzare ragazzi più grandi in cui sono loro stessi a proporre e decidere le attività che si dovranno realizzare: l’anno scorso questo progetto è sfociato nella rappresentazione di uno spettacolo teatrale che è andato in scena nel mese di giugno al Parco Ferrari ed è stato replicato al Teatro Tenda a novembre nell’ambito del Festival delle migrazioni".

"Negli ultimi anni – ha concluso Ansaloni – queste attività di integrazione stanno creando maggiore coesione sociale e permettono di generare fiducia reciproca e solidarietà all’interno del quartiere: con l’inaugurazione dello spazio biblioteca ci troviamo di fronte a un altro passo importante per la riqualificazione di Windsor Park". Durante l’evento di ieri pomeriggio bambini e adulti hanno potuto assistere alla lettura animata del racconto ’La magica medicina’ di Roald Dahl e i più piccoli hanno preso parte a un laboratorio volto a realizzare segnalibri ispirati a mostri leggendari, a cura di Mara Marchesini; a seguire, dopo il taglio del nastro, si è tenuto un momento di festa e rinfresco.