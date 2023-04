Il Panathlon consegna borse di studio a cinque studenti del liceo Tassoni

Cinque borse di studio per cinque studenti e studentesse del liceo sportivo Tassoni che hanno deciso di continuare gli studi universitari nell’ambito sportivo. Questo il premio offerto dall’associazione Panathlon Modena con la collaborazione della Fondazione Luciano Pavarotti e del Modena F.C e consegnato ieri a cinque studenti meritevoli nell’ambito delle manifestazioni per il centenario della scuola. Aurora Riso, Alberto Esposito, Enrico Montaguti, Federico Motti, Lorenzo Sanguinetti sono i cinque giovani vincitori della borsa di studio del valore di mille euro ciascuna. "Sono tante le attività che Panathlon dedica ai giovani – ha raccontato Maria Carafoli, presidente Panathlon Modena – Non molto tempo fa abbiamo avuto un incontro con la preside del Tassoni, Stefania Ricciardi, che ci ha mostrato la bellissima impiantistica di questa scuola e ci è venuto in mente che sarebbe stato bello donare per la prima volta borse di studio. Abbiamo concordato con la preside che avremmo fatto una donazione importante e ci hanno fornito i nomi dei ragazzi più meritevoli del liceo. E oggi, ognuno di questi giovani nel presentarsi ci ha dato ancor più motivazione per proseguire anche quest’anno. Quest’anno poi cade il centenario del Tassoni e a maggior ragione premieremo altri giovani". "Panathlon – ha spiegato Nicoletta Mantovani Pavarotti – è una realtà molto importante in città che si adopera moltissimo per il sociale e le nuove generazioni. Era importante per noi essere al loro fianco perché Luciano è sempre stato una persona molto generosa con tutti e che fondava i suoi valori principali nella musica, nella cultura e nello sport. Quindi le discipline sportive a cui si dedica questo liceo rimangono un valore importantissimo per la crescita personale ma anche per superare qualsiasi tipo di barriera". "La nostra mission – ha detto infine Ilaria Mazzeo, amministratore delegato del Modena – è supportare sempre più i ragazzi per costruire al meglio il loro futuro. Con i valori dello sport si cresce, ma anche con la formazione"

Sofia Silingardi