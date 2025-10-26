Il Panathlon e Pavarotti. Omaggio al tenorissimo con il maestro Andreoli

A diciotto anni dalla scomparsa, il Panathlon Club Modena ha ricordato uno dei suoi soci più illustri, in un luogo dove tutto parla di lui. La serata dedicata al maestro Luciano Pavarotti si è infatti svolta al ristorante Europa 92, accanto alla sua casa, oggi museo a lui dedicato, grazie all’ospitalità di Cesare Clò, suo amico fraterno.

Lo straordinario percorso umano e professionale di Luciano Pavarotti è stato ricordato in apertura della serata da Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club, che ha sottolineato la finalità benefiche dell’evento, a sostegno dei diversi progetti di solidarietà in cui è impegnato il Panathlon modenese, a partire dalla raccolta fondi da destinare all’acquisto del dispositivo Evo Omnia, per la radioterapia del Policlinico di Modena, senza dimenticare quelli che danno continuità a rapporti di collaborazione già in essere, come le quattro borse di studio per gli studenti del Liceo Scientifico Tassoni, quelle a giovani ginnasti della Panaro Modena o le attività rivolte a sportivi disabili condotte dal Gruppo Sen Martin, da Equilandia, club e dall’associazione ’Insieme si può’.

A impreziosire la serata, il contributo alle raccolta fondi di Nicoletta Mantovani e il dono a Cesare Clò da parte di Ennio Cottafavi, vicepresidente del Panathlon, di una splendida foto dell’omaggio delle Frecce Tricolori a Pavarotti, con il loro passaggio su Modena.

A una serata dedicata a chi, grazie al suo talento, ha portato il nome di Modena nel mondo, come sottolineato da Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura del Comune di Modena, presente insieme al consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli e a numerosi esponenti del mondo sportivo, culturale e imprenditoriale modenese, non poteva mancare la musica e il belcanto, grazie al maestro Paolo Andreoli, che al pianoforte ha accompagnato il soprano Iolanda Massimo, allieva di Raina Kabaivanska, in un’esibizione che ha toccato alcuni grandi classici della musica napoletana, così tante volte eseguita nei suoi recital in giro per il mondo da Pavarotti, e che si è chiusa con l’aria ’Vissi d’arteì, dalla Tosca di Giacomo Puccini.