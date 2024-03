Il "Pandemonio" di Sergio Padovani in mostra

L’arte di Sergio Padovani è un viaggio nell’inconscio; figure inquietanti quasi ‘stravolte’ nelle forme, in una dimensione tra l’onirico e il mostruoso. "Pandemonio", questo il nome della mostra dell’artista modenese allestita nella chiesa di San Paolo. Raccoglie i suoi lavori più recenti, dipinti di grandi dimensioni che ‘travolgono’ il visitatore per poi guidarlo in un’analisi dei dettagli. Un approccio astratto quello dell’artista modenese, senza bozzetti preparatori, un’arte istintiva che prende vita e detta le su regole nel momento stesso della creazione. "Sono emozioni interne che come in un imbuto si vanno a costringere ed escono sulla tela – spiega Padovani – la visione è la mia dimensione, possono essere sogni, esperienze, ma la cosa fondamentale è che tutti questi personaggi che sono inadeguati, non pronti ad affrontare questo mondo, abbiano quel barlume di speranza che si intravede nelle tele". Organizzata dalla Fondazione The Bank, Istituto per gli studi sulla pittura contemporanea, con il patrocinio del Comune di Modena, la mostra è curata da Cesare Biasini Selvaggi con Francesca Baboni e Stefano Taddei. "Pandemonio" non è solo quello interiore dell’artista modenese ma rispecchia anche il particolare momento storico che stiamo vivendo. "Credo sia il termine più adeguato per registrare i tempi contemporanei – prosegue Padovani – un mondo alla ricerca di follower, di idoli, di personaggi che si mescolano in una sorta di cultura generalizzata e di invasione di informazione". Per diversi anni Padovani, classe, 1972, si è dedicato alla sperimentazione musicale fino a quando, nel 2006, la musica si è trasformata in pittura. Sue opere sono presenti nelle più importanti collezioni in Italia e in altri paesi europei.

Emanuela Zanasi