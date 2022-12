Il panettone candito con il mallo di noci firmato Knam

Panettone con i canditi o senza? L’eterno dilemma, due correnti di pensiero che contemplano la totale assenza o la sovrabbondanza di canditi nei grandi lievitati, ma i gusti non si discutono, siamo nel campo del gusto dove tutto è possibile o quasi. L’universo dei canditi ha i suoi big sempre alla caccia di nuove sfide, raffinati artigiani del calibro di Ernst Knam, Chef Pâtissier pluripremiato, che nel suo laboratorio di via Anfossi a Milano ha candito un pò di tutto, agrumi, frutta esotica, verdure, fino ad arrivare ai limoni neri dell’Oman e agli yuzu. Grande cioccolatiere e pasticcere, ma anche volto televisivo delle trasmissioni Il Re del cioccolato, Bake-off Italia, Ballando con le stelle, con 40 dipendenti a libro paga, di cui 34 donne. Esperienze in insegne stellate di rilievo e alcuni anni accanto al maestro Gualtiero Marchesi, che fu il primo in Italia a ricevere le tre stelle Michelin e l’unico a restituirle, ne hanno forgiato la tecnica, poi nel 1992 apre il suo primo negozio e arrivano i riconoscimenti internazionali, insieme alla pubblicazione di oltre venti volumi sulla pasticceria. Lo lega a Modena una prerogativa unica nel campo delle canditure, l’essersi cimentato con il mallo di noci, una materia ostica da lavorare ma imprescindibile per i modenesi, che ne ricavano il tradizionale nocino. Tentativi, insuccessi, prove, che finalmente danno vita al ‘mallo di noce candito’, una specialità stagionale che richiede tre mesi di lavorazione e arriva in negozio in settembre dove rimarrà solamente per poche settimane. Si ottiene con un procedimento lungo e accurato che inizia da un frutto perfetto, pulito, lavato, che sarà sottoposto a osmosi con acqua e zucchero, sette cotture e quattordici giorni di lavorazione, a cui seguiranno un mese di riposo, l’asciugatura e ancora un mese di maturazione. Straordinario in purezza, può essere l’ingrediente di un dolce al piatto o la ganache di un cioccolatino e forse chissà diventare il candito con cui farcire un panettone.

Luca Bonacini