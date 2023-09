Il Papa saluta Soliera "Grande emozione per i nostri ragazzi"

Un’emozione che non dimenticheranno mai e conserveranno sempre nel cuore. È quella che hanno provato ieri mattina a Roma i venti cresimandi provenienti dalle parrocchie di Soliera e di Sozzigalli. In piazza San Pietro, al termine dell’Angelus, Papa Francesco, ha rivolto a loro un esplicito saluto che i giovani hanno ‘ricambiato’ con esclamazioni di gioia e sventolando il grande lenzuolo bianco con la scritta ‘Cresimandi Soliera Sozzigalli 2023’. "È il secondo anno che i nostri cresimandi partecipano all’Angelus del Papa – afferma don Francesco Preziosi, parroco di Soliera – e questa volta sono riuscito ad andare anche io con loro. È stato davvero molto bello, momenti preziosi che spero resteranno per sempre nel cuore dei nostri ragazzi anche dopo la Cresima, per accompagnarli nel loro percorso di crescita". La delegazione partita all’una di ieri mattina in pullman verso Roma era in totale di una cinquantina di persone, tra i ragazzi prossimi alla Cresima, le loro famiglie, i catechisti e i capi scout (i ragazzi del ‘branco’ tra le varie attività svolgono anche quella dell’iniziazione cristiana). "Un’ emozione indescrivibile – racconta Anna Vaccari, capo scout – che si è ripetuta anche quest’anno. È stato un autentico momento di comunità condiviso con anche le famiglie e don Francesco. Appena arrivati abbiamo visitato la chiesa di San Paolo, poi alle 10.30 abbiamo partecipato alla Messa solenne proprio dentro la basilica di San Pietro. Don Francesco era tra i celebranti accanto al Papa e i cresimandi di Sozzigalli hanno portato i doni durante l’offertorio". "Quando Papa Francesco li ha salutati – prosegue Anna – i giovani sono esplosi dalla gioia: sentirli proprio chiamare ‘per nome’". I ragazzi della parrocchia di Sozzigalli riceveranno il sacramento della Cresima il 24 settembre; quelli di Soliera il 30 settembre e il 1 ottobre.

Maria Silvia Cabri