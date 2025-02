"Il parcheggio multipiano sarà a pagamento"

"Dalle esperienze in altre realtà simili i parcheggi in struttura di queste dimensioni vengono normalmente inquadrati con successo dentro uno schema di concessione con sosta a pagamento". La considerazione è dell’assessore Giulio Guerzoni a proposito del futuro parcheggio multipiano di fianco all’Esselunga nell’area dell’ex Consorzio Agrario, in via Rita Levi Montalcini 188. La gara per l’affidamento è prevista ad aprile. "Fino a quando il Comune non entrerà in possesso del nuovo parcheggio e non sarà individuato il gestore l’infrastruttura rimarrà chiusa e protetta da una recinzione oscurante per evitare l’ingresso di malintenzionati e sarà presidiata da una guardiania".