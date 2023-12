"Il Parco 110 Gialloblù sempre più nel degrado. Il Comune intervenga"

"Pare che in questa città non si riesca a porre argine al degrado. Ciò che proprio non aiuta è la mancata comprensione di questa amministrazione che degrado e problemi di sicurezza vanno a braccetto", così dichiara il Movimento 5 Stelle cittadino. "Parliamo del Parco 110 Gialloblù in zona Cittadella, prima trasformato in giungla alla mercè degli spacciatori per mancanza di manutenzione, realizzata dopo un’attesa di tre mesi. Ora è uno spazio brutto esteticamente. Eppure vanta un investimento di 42mila euro. La pulizia non ha fatto altro che fare emergere una discarica a cielo aperto. Dappertutto sono evidenti resti di bivacchi come rifiuti e materassi, situazione insostenibile per i residenti e per le scuole della zona. Il Parco 110 è un’area di proprietà del Comune di Modena, già al centro di problemi di degrado legati allo spaccio di droga. Ai tempi su nostra sollecitazione uscì un articolo di giornale e il giorno successivo il Comune intervenne con una profonda pulizia. Occorre una maggiore sensibilità e coerenza nella manutenzione delle aree, soprattutto se a rischio sicurezza – ribadiscono i Cinque stelle –. Non se la passano meglio altre zone della città, come l’area al limitare dell’Oasi Piantata di Via Marconi, dove i cittadini ci riportano lo stesso scenario: materassi e rifiuti. Il Movimento 5 Stelle Modena ha depositato un’interrogazione scritta urgente dove si chiede se vengono effettuati controlli sistematici nella aree verdi della città e non per evitare l’utilizzo delle medesime come rifugi provvisori, con conseguenze in merito alla salute e dignità delle persone coinvolte e in merito alla sicurezza, igiene e decoro di tutti. Ricordiamo che il 9 novembre scorso è stato svolto un intero consiglio comunale in tema sicurezza richiesto dal Movimento 5 Stelle, in occasione del quale è stato approvato l’Odg ’Parchi cittadini come spazi sociali da poter vivere in sicurezza’ dove si chiedeva al Comune di avvalersi per i controlli dei volontari per la sicurezza".