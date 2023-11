Il parco degli immigrati inaugurato in Illinois

Un parco dell’Illinois è stato intitolato nei giorni scorsi di novembre agli immigrati italiani provenienti dalla Provincia di Modena. Grazie ad una donazione di Lorenzo ‘Larry’ Pasquesi (originario di Pievepelago) e della moglie Maria Fontana (di Piandelagotti), il Distretto Parchi della città di Highland Park (zona Chicago) ha reso questo ‘onore a tutti gli immigrati modenesi giunti in questa zona dal 1900’.

E’ stato così intitolato il parco Cloverdale (giudicato uno dei più belli della zona) come ‘Parco Fontana-Pasquesi’. I due coniugi con la loro donazione manterranno e miglioreranno l’area verde attrezzata ad uso del quartiere e dell’intera comunità della zona per molti anni a venire. Al parco sarà affissa una targa dedicata alla storia delle famiglie italo-americane che si stabilirono dalla provincia di Modena nell’area di Highland Park Highwood, città che è gemellata col capoluogo modenese. Furono infatti soprattutto dall’Appennino modenese che gli immigrati si stabilirono nella contea di Southeast Lake a partire dai primi anni del 1900.

"In questi anni – dice la delibera della locale cittadina – queste persone hanno sostenuto fortemente la loro patria adottiva, orgogliosi di diventare cittadini statunitensi, con molti servizi prestati nelle forze armate statunitensi. Sono stati il loro sacrificio, il loro spirito e la loro etica del lavoro a contribuire alla storia di Highland Park". Lorenzo Pasquesi ha detto: "Ringraziamo il Distretto Parco, il Consiglio dei commissari e la Parks Foundation per aver reso possibile questa iniziativa. Arrivammo in America con un prestito in denaro per il viaggio, non sapevamo l’inglese. Ma mia moglie Maria è poi riuscita andare al college, laureandosi Summa cum lode ed è diventata una commercialista. Mio nonno era un minatore di carbone nell’Illinois meridionale. Anche io ho avuto la fortuna di andare al college e ho un buon lavoro. Per i nostri parenti siamo stati il loro sogno americano".

I coniugi Fontana-Pasquesi a scorsa estate erano a Pievepelago e Frassinoro per tenere sempre saldi i rapporti con parenti ed amici, conosciuti ed apprezzati da tutti. La loro iniziativa è un punto di riferimento per circa 5mila originario della montagna modenese sulle sponde del lago Michigan in Illinois, principalmente nella zona di Highwood e Highland Park (nel distretto di Chicago) coi loro diretti discendenti.

Comunità che lo scorso anno fu traumatizzata da una sparatoria durante la parata del 4 luglio, con un bilancio di 6 morti e 18 feriti (solo una lieve della nostra zona). Il tragico gesto in una delle cittadine più tranquilla zona, ha lasciato un segno anche nel nuovo Parco dove è affisso il divieto di ingresso con armi.

Giuliano Pasquesi