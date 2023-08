"Il Parco della Cappuccina è già ’appassito’"

Passato l’entusiasmo iniziale, si fanno strada critiche e polemiche sul parco della Cappuccina, inaugurato da appena 4 mesi. "Fino a pochi giorni fa il parco era in una condizione inaccettabile che ho documentato – afferma Aldo Meschiari, carpigiano docente di lettere alle superiori, appassionato di ambiente –. ‘L’obbrobrio della Cappuccina’: erbacce ovunque, disordine, molto lontano da ciò che era stato promesso". Negli ultimi due anni Meschiari ha portato avanti una ‘battaglia’ sul parco della Cappuccina, e aveva anche lanciato su Change.org una petizione rivolta ai cittadini di Carpi per far cambiare idea all’Amministrazione comunale e realizzare "un bosco urbano al posto di un parco agrario", arrivando a raccogliere oltre 1000 firme "che non sono state prese in considerazione". "Veramente il campo di lavanda me lo immaginavo diverso", commenta una cittadina. "Poteva essere l’occasione per realizzare un bosco urbano a Carpi, piantumando alberi secondo le linee guida dei climatologi – prosegue Meschiari – con tutti i benefici che ne sarebbero derivati in termini di ossigenazione, climatizzazione e filtro per gli inquinanti. Invece hanno realizzare una sorta di parco agricolo, con essenze mischiate tra loro, erba medica grano e lavanda. In un clima come il nostro, con un cambiamento climatico in atto, ci troviamo di fronte alla perdita di ogni beneficio e al dilagare delle sterpaglie ed erbacce, dovendo anche fare i conti con la manutenzione e l’utilizzo dell’acqua per irrigare tutta la superficie. Riprodurre una parte di campagna in città, con le condizioni climatiche variate negli ultimi anni, è ‘grottesco’ e finisce per fare apparire la zona come qualcosa di ‘abbandonato’". "Ora non ci sarebbe nulla di male nel dire ‘abbiamo sbagliato ma possiamo rimendiare’". "Sapevamo già che molto si sarebbe giocato sulla manutenzione – prosegue Mario Poltronieri, presidente Legambiente Unione Terre D’Argine –. Se i carpigiani vogliono un parco c’è quello di fronte al cimitero. E’ vero, ci si poteva mettere più verde, come la stessa Consulta aveva chiesto, ma questo è un parco agricolo. Purtroppo il clima estivo non ha aiutato, ma prima di essere critici lasciamo due o tre anni alla natura perché faccia il suo corso, nel frattempo monitoreremo la prossima amministrazione".

"La manutenzione è in capo all’azienda che ha eseguito i lavori – sottolinea Andrea Artioli, assessore al Patrimonio verde –. Abbiamo registrato un ritardo di 5 giorni. Se le aree non sono fiorite come ci si aspettava, si sceglieranno altri sementi per una maggiore permanenza, ma personalmente, salvo le apposite aree di prato ‘stabile’, non mi pare un parco trascurato".

