"Il parco Novi Sad merita attenzione"

Anche Roberto Gabrielli, modenese, riavvolge il nastro ed elenca alcune delle richiesti più impellenti per il prossimo anno. "La cosa più importante è che i cittadini possano girare per la città con tranquillità e sentendosi sicuri. Ci sono zone che meritano molta attenzione, come il Novi Sad, ormai luogo di spaccio ma non sufficientemente monitorato. Così come il parco XXII Aprile: bisognerebbe valorizzare ancora di più queste aree, riqualificarle e soprattutto aiutare coloro che si offrono di organizzare eventi in queste zone. Sono aspetti da tenere a mente, perché controlli e nuove iniziative potrebbero ridurre il degrado e far sì che si riesca realmente a cambiare rotta".