Il parlamentare Stefano Vaccari : "Le primarie? Non per forza . Troviamo un candidato unico"

Il parlamentare Pd, corrente Schlein, Stefano Vaccari irrompe nel dibattito facendo le pulci al percorso fin qui seguito dal partito per selezionare il candidato sindaco.

Vaccari, secondo indiscrezioni l’iter non l’ha convinta.

"Ricordo che il Pd della città ha deciso un percorso di confronto nei circoli per raccogliere il giudizio sull’amministrazione uscente, indicazioni sui punti prioritari per il futuro programma e sul profilo richiesto per il futuro candidato/a a sindaco".

Certo, coinvolgimento dei circoli.

"Sì, ma poi è successo che durante queste assemblee alcuni dei partecipanti, circa il 10% del totale, quindi circa 40 persone a stare larghi, abbiano segnalato anche dei nomi. Escono così, non in tutti i circoli, con più o meno segnalazioni, otto nomi di persone di diverse età, con esperienza amministrativa diversa alle spalle".

Ritiene siano deboli?

"Il punto non è la qualità dei nomi usciti, sono persone che conosco, sono in gamba e capaci. Ma il percorso non era stato fatto per quello".

Come doveva essere organizzato invece secondo lei?

"Se guardo alla vicina Reggio gli iscritti hanno avuto la possibilità di votare in modo esplicito il loro candidato ideale e la conclusione è stata una indicazione chiara anche quantitativa, per provare a fare una sintesi. A Modena non è successo e gli 8 nomi non sono stati legittimati ad essere candidati. Per questa ragione serviva e serve un di più di politica e responsabilità".

Chi può assumersela? L’assemblea ha fatto capire che non sono ammesse interferenze dall’esterno alla città.

"La questione non è l’autonomia di Modena e le presunte ingerenze di tizio e di caio. Ma o si capisce che il futuro di Modena è dirimente per lo scenario regionale e nazionale, allontanando logiche di autosufficienza o peggio di autarchia, con un percorso di maggiore condivisione di una responsabilità collettiva, altrimenti vedo tante nubi addensarsi".

Le primarie appunto possono essere la soluzione.

"Le primarie non sono l’unico sbocco possibile. In assemblea solo alcuni hanno posto il tema del candidato unico (o unica) del Pd da proporre alla coalizione e credo che lo sforzo da fare prima sia proprio quello".

Sì, ma come sceglierlo?

"Nelle precedenti primarie per il sindaco c’erano in campo persone ed opzioni diverse che proponevano idee sul governo della città. Prima di dire se ci saranno più candidati del Pd servirebbe capire in cosa si differenziano visto che i principali hanno condiviso 10 o 5 anni dell’esperienza amministrativa a guida Muzzarelli. Senza una chiarezza sui profili le eventuali candidature saranno solo frutto di aspirazioni personali, legittime ma non sufficienti. In questo caso, vedo solo il grande rischio che le primarie si riducano ad una disputa interna al Pd, senza allargare di un centimetro il perimetro della maggioranza".

Come uscirne secondo lei?

"Io credo che serva lavorare tutti e tutte entro il termine stabilito dall’assemblea cittadina, ad una proposta condivisa e unitaria da proporre alla coalizione, contestualmente consolidando e allargando ad altre forze politiche e civiche l’alleanza. E con loro decidere se servono le primarie di coalizione. Si può partire dai nomi usciti dai circoli e dal contributo che hanno fornito all’assemblea".

E se non emergesse una proposta condivisa?

"Deve essere chiaro che il tempo non potrà più consentire altre dilazioni, e una soluzione terza si imporrà. In quel caso Davide Baruffi e Massimo Mezzetti sono e saranno per me nomi autorevoli che sosterrei, capaci anche di allargare la coalizione".