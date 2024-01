Il Partito Democratico cambia rotta e si compatta

Manicardi

Nessun attacco troppo diretto o urlato, ma qualche ’sassolino’ dalla scarpa l’ex assessore regionale ha voluto toglierselo, mettendo più e più volte l’accento sulla necessità di creare un "senso comune", sul "peso determinante della cultura" e soprattutto sulla "complessità della democrazia" che viene danneggiata quando c’è "un uomo solo al comando". Non cita mai Gian Carlo Muzzarelli se non per ringraziarlo a inizio discorso, ma un messaggio chiaro arriva: quel bagaglio di "buone pratiche che ci viene consegnato da chi c’era prima lo portiamo con noi" ma questo non esclude "il cambiamento e la modernizzazione". Chi conosce bene il candidato sa che questo può significare una cosa sola: se fosse eletto, deciderà senza troppi condizionamenti dal passato.

Non piacciono, a Mezzetti, le imposizioni. E non apprezza per niente la "politica muscolare". Preferisce il lavoro di squadra, la collaborazione, l’ascolto e la comprensione.

Ora questi buoni propositi dovranno tradursi però in un programma concreto (quel "Patto con e per Modena"), da sottoporre a tutti gli elettori e gli alleati. Le aspettative su Mezzetti sono alte, anzi, altissime. E questo non gli facilita il lavoro visto che anche Modena deve fornteggiare problemi seri e importanti e nessuno ha purtroppo la bacchetta magica. La sicurezza preoccupa e il porta a porta che ancora zoppica vistosamente fa infuriare la maggior parte dei modenesi poco abituati al degrado. Il comprensibile entusiasmo per l’incoronazione avvenuta con l’unanimità dei voti dell’assemblea Dem non basteranno a far dimenticare ai cittadini le troppe strade groviera, le piste ciclabili intransitabili e pericolose, il ’caso’ polo logistico nel bel mezzo di un quartiere residenziale, il verde pubblico totalmente dimenticato. Si parla tanto di green ma poi tutta l’attenzione, in questi anni, si è concentrata quasi esclusivamente sui ’grandi progetti’ (quindi sul cemento) dimenticando quasi del tutto la viabilità e i quartieri, alcuni dei quali sono praticamente fermi agli anni ’60. In un Paese dove soffia fortissimo il vento di destra mantenere il fortino rosso sotto la Ghirlandina non sarà facile perchè i cittadini sono stanchi e chiedono risposte ai loro problemi quotidiani, risposte che è sempre più difficile dare visto che a Roma, chi è nelle stanze del potere, non rende la vita facile all’Emilia Romagna e a Modena. E questo Mezzetti lo sa benissimo vista l’esperienza politica e amministrativa che ha alle spalle. Sa benissimo che non basterà essere gentile, avere le "orecchie a terra" e "buone scarpe ai piedi": gli avversari non molleranno la presa e, forti anche dell’appoggio del Governo (che dal punto di vista ’economico’ può tanto) faranno leva anche sull’esasperazione della gente che fa fatica a farsi ascoltare e ancora di più si sente sola davanti ai troppi problemi di ogni giorno.

Di certo la candidatura di Massimo Mezzetti a sinistra costringe il centrodestra a cercare e schierare un avversario di alto livello che potrebbe arrivare dalle file politiche (probabilmente di Fratelli d’Italia, ma gli equilibri potrebbero cambiare) più che dalla società civile. Al momento non sono stati ufficializzati nomi e questo può significare solo due cose: il candidato giusto non è stato ancora individuato oppure esiste e si preferisce prendere altro tempo per capire bene le mosse degli avversari che, fino all’altro ieri, erano nel totale caos. Il tempo però stringe anche per il centrodestra: lasciare troppo vantaggio a Mezzetti potrebbe essere un errore fatale.