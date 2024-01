Il partito democratico:: "Piena solidarietà al sindaco Calciolari"

Piena solidarietà al sindaco di Medolla Alberto Calciolari per la vicenda della segnalazione alla Procura della Corte dei Conti sui bilanci del 2020 del Comune di Medolla e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) è espressa senza esitazione dal Partito Democratico medollese e della Bassa Modenese. Secondo il Pd il sindaco, di cui la consigliera di minoranza Lavinia Zavatti ha sollecitato le dimissioni, "è oggetto – scrivono in una nota - di un attacco strumentale da parte della Lega su una Delibera della Corte dei Conti (dicembre 2023 ndr) riguardante i rapporti tra Comune di Medolla e Ucman". "Quando altri che parlavano solo per slogan – commentano - hanno saputo solo sparire in modo irresponsabile, l’amministrazione Calciolari ha garantito non solo conti in ordine in sede di approvazione dei bilanci, che hanno sempre goduto del parere favorevole del Responsabile Tecnico Finanziario e del Revisore dei Conti, ma ha contestualmente lavorato per una sempre maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord".

al. gr.