"Il passaggio a Hera? Mirandola avrebbe perso un milione di euro"

"Inseguire le mire espansioniste di Hera che vorrebbe mettere le mani su Aimag, la multiutility di Mirandola, significherebbe perdere entrate fondamentali per i comuni". La denuncia viene dall’assessore alle Politiche economiche con delega alle partecipate del comune di Mirandola, Roberto Lodi. "La politica di dividendi caldeggiata da Hera, durante la sua presenza nel cda di Aimag sino allo scorso 2016 e che di conseguenza avrebbe verosimilmente applicato anche nei successivi esercizi (dal 2017 al 2022) – spiega Lodi - avrebbe comportato un calo delle entrate, per il comune di Mirandola, per oltre un milione di euro". La partita del rinnovo del Patto di Sindacato, che fino al 30 aprile legherà ad un vincolo i 21 comuni aderenti, che detengono il 65% delle quote azionare della azienda della Bassa, continua a turbare i rapporti istituzionali, opponendo l’Area Nord e i comuni mantovani e Carpi con gli alleati di Terre d’Argine. Fare decadere senza rinnovo il Patto di Sindacato, che esprime i 5 componenti del cda , avrebbe conseguenze pesantissime e aprirebbe la strada a nuove alleanze che si costruirebbero intorno al socio di maggioranza relativa, Hera, che detiene il 25% delle azioni. "In questo contesto – aggiunge Lodi - risulta quanto mai preoccupante che l’attuale presidente del Patto di Sindacato Francesca Silvestri, abbia glissato l’invito delle associazioni di categoria a indire un incontro informativo in merito alla situazione attuale ed alle sorti dell’azienda. Il tutto senza nemmeno fornire una risposta a tale legittima richiesta".

Alberto Greco