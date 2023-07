Il Pd: "Area ex Esso, poca trasparenza"

Il Pd di Pavullo chiede "verità e trasparenza" al sindaco Davide Venturelli sulla questione dell’ex area Esso. "La notizia dell’acquisto da parte di un privato lascia l’amaro in bocca ed è un’occasione persa per Pavullo – nota il segretario dem Matteo Manni –. Ora il Comune non potrà scegliere di sua iniziativa il progetto da realizzare, ma dovrà scendere a patti col privato. Venturelli, invece che attaccare il Pd, dovrebbe prima di tutto smetterla di tenere informazioni e progetti nascosti. Come fa a essere certo che il privato cederà l’area per la costruzione di un parcheggio?".