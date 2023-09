Il Pd carica contro il governo: "Incapace di gestire l’emergenza. Comuni, scenario esplosivo"

"La stanno buttando in caciara per tentare di coprire la loro manifesta inadeguatezza nel gestire i flussi migratori tanto che autonomamente i migranti lasciano, senza alcun controllo, Lampedusa per raggiungere altri comuni e tra questi Modena dove la situazione rischia di diventare esplosiva". È l’sos che lancia senza mezzi termini il deputato Pd Stefano Vaccari. "Dal governo Meloni solo chiacchiere e il tentativo di alimentare tensione e confusione sociale solo per cercare di raccogliere un consenso effimero legato al malcontento. Nel frattempo gli sbarchi sono aumentati, non c’è un piano strategico per affrontare l’emergenza e si chiudono i Centri di accoglienza straordinaria e come tutti sanno nessuna nave può fare respingimenti collettivi in violazione al diritto internazionale. A Modena , nonostante siano stati chiusi i Cas e siano esauriti anche i posti Sai del sistema di accoglienza integrazione, vengono addirittura portati in Questura con un pullman da Lampedusa decine di migranti senza sentire l’obbligo istituzionale di avvisare gli amministratori locali per concordare modalità strumenti, luoghi e modalità di accoglienza".

"Forza Italia continua, in modo surreale, a far finta di non essere al Governo. Un nervosismo comprensibile, visto il disastro che sta combinando l’Esecutivo sulla gestione migranti – affondano Federica Venturelli e Antonio Carpentieri del Pd – Tra l’altro quello che è ancora il loro Governo ha già nomitato il Commissario Nazionale (il prefetto Valenti), che pur venendo a Modena a inizio settembre non ha dato alcuna risposta alla città.Il disastro organizzativo e logistico del Governo è sotto gli occhi di tutti. Dopo aver definito persone che scappano dalla guerra e dalla fame come invasori, dopo aver invocato il blocco navale e usato un linguaggio da guerra, ora se la prendono, incredibilmente, coi sindaci. Noi stiamo dalla parte dei Sindaci che, in maniera unanime e di tutti i colori politici, anche di destra, chiedono risposte serie e concrete al Governo".

"Dopo la propaganda, infatti, c’è la realtà – continuano gli esponenti dem – abbiamo raggiunto il record di sbarchi e generato tensioni nelle città per l’incapacità di costruire sistemi di accoglienza governati. Volevano riportare l’ordine e la disciplina, ma Forza Italia è in grado di spiegarci in che modo si genererebbe sicurezza mandando via dai CAS centinaia di persone, senza soldi, senza aver imparato la lingua, senza prospettive? A Modena il nostro sistema aveva visto accogliere centinaia di persone in modo ’diffuso’, senza che la città avesse avuto impatti negativi. Ora i Comuni non riescono più a prendere in carico i grandi numeri di questi giorni. Il Governo ha dimezzato le risorse e non mette nelle condizioni gli enti locali di accogliere in maniera dignitosa queste persone. Serve una rete d’accoglienza diffusa ed efficiente che permetta loro di lavorare, studiare la lingua italiana e la Costituzione e crearsi una professione. Il Governo metta a disposizione degli enti locali le necessarie risorse umane, economiche e logistiche: non vogliamo tendopoli. È il momento di abbandonare gli slogan e costruire un programma di gestione del sistema migratorio regolare e di ripristino di sistemi di accoglienza diffusi. Ricordando che serve trovare una soluzione europea perchè il fenomeno è europeo e mondiale, non solo italiano. Lo ricordiamo agli amici europei della Meloni, a partire da Orban, che sono i primi a voler lasciare da sola l’Italia".