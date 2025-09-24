Il Pd condanna l’episodio: "Non c’è spazio per l’odio"

"Se si ostentasse di meno tante vicende non accadrebbero"; "Se vi foste ‘contenute’ non sareste state aggredite". Come già accaduto in passato, purtroppo, anche nel caso dell’aggressione ai danni del gruppo di amiche e amici a Sorbara le vittime non sempre vengono ‘percepite’ in quanto tali soprattutto dagli haters della rete che ieri non hanno mancato di ‘attribuire’ colpe alle giovani anziché agli aggressori. Ma è emerso con forza anche il lato solidale, il supporto espresso da più parti. In una nota Marika Menozzi, segretaria della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena ha sottolineato come a Modena non vi sia spazio per intolleranza e omofobia, "che sono i massimi segni dell’inciviltà, da qualsiasi parte provengano. Per questo condanniamo con fermezza quanto accaduto, invitiamo gli autori a vergognarsi, ed esprimiamo la piena solidarietà di tutta la comunità democratica modenese alle due vittime dell’aggressione omofoba avvenuta durante la Festa del Lambrusco – afferma Menozzi. Modena è terra di democrazia, libertà e diritti, e chi compie tali gesti farebbe bene a capirlo una volta per tutte".

La segretaria della Federazione provinciale del Pd di Modena plaude poi alla sindaca di Bomporto Tania Meschiari e agli organizzatori della manifestazione, "immediatamente intervenuti per ribadire un messaggio che deve diventare sempre più evidente a tutti: l’omofobia, oltre a essere segno di inciviltà, è un reato punito dall’ordinamento italiano, e non ha spazio in questo Paese". La sindaca Meschiari ha da subito condannato il gesto, intervenendo per prima a seguito dell’aggressione ai danni del gruppo di amici e amiche. Meschiari, nel denunciare pubblicamente l’accaduto, ha sottolineato: "A Bomporto non c’è spazio per odio, violenza e discriminazione. Ci impegniamo quotidianamente per promuovere il rispetto, la libertà e l’inclusione. La nostra comunità continuerà a difendere questi valori, senza esitazione".

Anche il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani interviene e ricorda " quanto la strada per i diritti e la libertà sia ancora lunga. Due ragazze sono state insultate e picchiate per un bacio. Un gesto d’amore trasformato in violenza da uomini che hanno scelto odio e sopraffazione. Quello che è accaduto è inaccettabile e non deve mai trovare giustificazioni o zone grigie. L’Emilia-Romagna è terra di rispetto, diritti, libertà e dignità”, scrive il dem. Alle ragazze va tutta la mia, la nostra solidarietà. Alla sindaca Tania Meschiari e alla comunità di Bomporto un grazie, per aver reagito con fermezza, trasformando quella ferita in un messaggio collettivo di rifiuto dell’odio".

v.r.