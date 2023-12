Il Pd convoca gli alleati: "Primarie con due dem?". Il Pri: "Noi non ci stiamo"

"E se alle primarie di coalizione arrivassimo con due candidati?". E’ questa, in buona sostanza, la proposta che i vertici Pd hanno fatto agli alleati nelle ultime ore, convocando una riunione urgente, com’è urgente lo ’sbroglio’ della matassa in casa dem. Non è un mistero che Venturelli e soci stiano ipotizzando di trasferire la conta interna al partito nell’arena della coalizione: quindi la gara non sarebbe tra l’alfiere del Pd, quello rossoverde e un centrista, bensì tra due uomini Pd, con gli altri a fare da spettatori. A meno che i dem non riescano a fare sintesi, coinvolgendo una figura di ’primo livello’ (Baruffi, Mezzetti, Guerra, Vaccari, per fare alcuni esempi). A quel punto si potrebbero celebrare – se necessarie – primarie di coalizione senza insidie ma utili per compattare gli attori del centrosinistra intorno a un programma definito.

Il problema è che gli alleati non hanno mai nascosto di non amare questa soluzione, anzi di odiarla proprio. Quindi il Pd si troverebbe nelle condizioni di dover forzare la mano, e l’alleanza ha già le sue tensioni da ’curare’ (vedi alla voce ’ambiente’). Inevitabile un ricorso all’arte del compromesso, strada che la segretaria Venturelli sta sondando.

C’è chi, però, mette già le cose in chiaro. E’ il Partito repubblicano di Paolo Ballestrazzi, che ieri ha voluto consegnare a una lettera il suo disappunto per l’evolversi degli eventi. "Carissima Federica – scrive rivolgendosi alla segretaria dem –, come ti ho anticipato da tempo, ti confermo che i repubblicani non parteciperanno ad elezioni primarie che vedano in campo due candidati indicati dal Pd. Giudichiamo le primarie, estranee alla nostra cultura, una pericolosa scorciatoia che potrebbe ostacolare piuttosto che favorire il formarsi di una coalizione ampia, vista la concomitanza col voto europeo ed il manifestarsi di differenti valutazioni sulla politica internazionale, su quella nazionale e, financo, sulla situazione cittadina. Modena, come dimostrano i dati, non è una realtà appetibile ma, come sottolineato da Edmondo Berselli già 15 fa, avviata su di uno sdrucciolevole cammino. Discutere di primarie, in questa condizione – osserva Ballestrazzi – ci pare francamente fuorviante anche perché manca tuttora la prospettiva della città futura che vorremmo e, vista la difficoltà che incontrate per fare sintesi dopo cinque mesi di lavoro interno, il favore ai candidati – punge sarcastico – andrebbe per simpatia, età o aspetto, categorie importanti ma che, da sole, non bastano certo a conferire dignità politica. Soprattutto non consentono, in questo momento, di dare attuazione all’ ossimoro che caratterizza tutti i vostri documenti: ’Rinnovamento nella continuità!’. La realtà vera è che la città ha visto aumentare le aree del disagio in ragione dello smisurato crescere delle disuguaglianze, dell’affievolirsi della coesione sociale, dell’esaltazione di un egoismo individuale degno, forse, dell’ edonismo reaganiano propugnato mezzo secolo fa e che tanti guasti ha generato anche nelle nostre comunità".

La lettera di Ballestrazzi continua: "Lungi da noi l’intenzione di sostenere una sorta di pauperismo francescano, ma anche di immaginare una Modena festaiola, colma di barettini, ristorantini ed altre entità deputate a gratificare il ’tempo libero’. Così non si va da nessuna parte! Con buona pace degli alfieri della ’decrescita felice’, una vuota e bugiarda retorica perché felice non potrà mai essere, occorre rimettere l’attenzione sui problemi dello sviluppo e, principalmente, su quello della sicurezza. Un problema che, a nostro giudizio, si declina in quattro modi, irrinunciabili e tra loro intimamente connessi. In primo luogo la sicurezza ambientale intesa come qualità della vita nella sua completezza; la sicurezza della salute che in questi anni è stata messa a dura prova e non soltanto per colpa della pandemia; la sicurezza del lavoro e di poter ipotizzare un futuro più sereno per i nostri figli; da ultimo la sicurezza delle persone e delle cose, premessa inderogabile perché la città sia veramente appetibile. Come vedi, caro segretario – chiude Ballestrazzi – i problemi sul tappeto sono tanti ed il tempo stringe. Credo sinceramente che i modenesi siano più interessati a questi argomenti piuttosto che alle pastoie della politica".

d. m.