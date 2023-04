Il Pd: "I sindaci hanno di fatto consegnato Aimag ad Hera"

L’epilogo del Patto di Sindacato di Aimag, prorogato per 60 giorni fino a fine giugno, continua a tenere alta la tensione tra le forze politiche e tra i territori del carpigiano e della Bassa modenese che rappresentano i 21 comuni aderenti al Patto, detentori del 65% delle quote azionarie della multiutility. Sono contrastanti le versioni riguardo al documento finale approvato il 26 aprile scorso, dove ci si è presi altri sessanta giorni per definire con Hera, socio privato che ha il 25% delle quote di Aimag, il piano industriale con "l’impegno" di rivedere anche la struttura della governance, che nel "regime transitorio" prima della presa del controllo definitivo da parte della società bolognese Hera sarebbe costituito dalla "sottoscrizione di un Consiglio di amministrazione a maggioranza pubblica (3 consiglieri, tra cui il presidente del Cda), 1 consigliere nominato da Hera e 1 delle Fondazioni bancarie con l’indicazione di un direttore generale da parte di Hera, sentiti i soci pubblici". Va all’attacco di quanto sottoscritto mercoledì scorso dai sindaci presenti - per Mirandola c’era il consigliere Guglielmo Golinelli – il capogruppo Pd consiglio comunale Mirandola Roberto Ganzerli. "Il documento votato per il rinnovo a breve termine del patto di sindacato Aimag – afferma Ganzerli - è inaccettabile. È in contrasto con il voto dei consigli comunali e del consiglio dell’Unione e consegna di fatto il controllo di Aimag ad Hera. Non stupisce che lo abbia votato anche la Lega di Mirandola. Noi voteremo contro senza se e senza ma e invitiamo gli altri gruppi del PD a fare altrettanto in tutti i consigli".

"Non è vero come sostiene Golinelli – interviene sulla questione anche il sindaco di Novi Enrico Diacci - che è stata rinnovata la attuale struttura di governance. La proroga di due mesi del Patto è a condizione che si vada tutti a convergere verso la nuova modalità di composizione del vertice. E’ scritto chiaramente in premessa". Ad innescare le mire di Hera verso Aimag ed i ripensamenti di Carpi e dei comuni limitrofi, oggi tutti quanti pronti a sostenere l’abbraccio con la società bolognese, sono le preoccupazioni legate ai ritardi nella approvazione del bilancio 2022. Ritardi che vengono imputati ad errori nell’acquisto della azienda Soenergy, che per vicende giudiziarie starebbe mettendo a repentaglio la solidità di Aimag.

Alberto Greco