Il Pd: "La destra critica?. Si attivi con il Governo"

"Nella vicenda del corteo il Comune non ha avuto alcun ruolo – sottolineano Federica Ventuirelli e Antonio Carpentieri del Pd – Gli organizzatori hanno chiesto l’autorizzazione agli organi competenti che valutando i diritti e doveri di ogni manifestazione hanno inteso autorizzarla individuando il percorso. Il sindaco partendo da un principio basilare della democrazia, ha chiesto anche grande attenzione per la manifestazione e un forte controllo da parte delle forze dell’ordine per garantire i diritti e la sicurezza di tutti; la destra attacca i funzionari del Governo (hanno avvertito il ministro Piantedosi?) e chiede al sindaco di impedire una manifestazione autorizzata dagli organi governativi. Se la destra modenese è contro questa manifestazione si attivi con il Governo".

Anche ’Modena volta pagina’ non condivide il clima che si sta montando ad arte in vista della manifestazione degli anarchici. "Fratelli d’Italia – si legge in una nota – vuole confinare la manifestazione contestando anche il percorso già autorizzato dal prefetto e dal questore. Anche il sindaco ha dato il suo piccolo contributo con tono non certo rassicurante. Noi pensiamo che creare allarmismo sia del tutto sbagliato, rappresenti solo il modo per alimentare quella tensione che non aiuta nessuno ma esaspera a priori i toni surriscaldando oltremisura il clima. Gli organizzatori e le autorità di polizia, come è avvenuto per l’analoga manifestazione di un anno fa, hanno concordato le modalità di sicurezza con gli organizzatori".

"Manifestare è un diritto legittimo, che però non deve ostacolare altri diritti, come quello dei modenesi di vivere la propria città – dice Francesco Stagi, segretario provinciale Cna – Il corteo è in concomitanza con Sciocolà, manifestazione che in tre giorni contribuisce a portare in città circa 150mila cittadini, peraltro non solo modenesi. E non si tratta di un problema legato solo a Sciocolà: non bisogna dimenticare che il sabato è il giorno di maggior afflusso ai negozi del centro storico cittadino. Siamo certi che le forze dell’ordine sapranno garantire al meglio la sicurezza di entrambe le manifestazioni, così come siamo convinti che gli stessi partecipanti alla street parade garantiranno il rispetto di quel valore comune per cui si apprestano a manifestare, la libertà. In ogni caso, anche se l’itinerario del corteo anarchico non passerà per il centro storico, garantendo quindi lo spazio alle due manifestazioni, è chiaro che questo causerà disagi, quantomeno logistici, a tutti. E’ questa considerazione che alimenta i dubbi sull’opportunità di concentrare due iniziative di questa portata nello stesso giorno, sapendo che da anni ormai Sciocolà si tiene nell’ultimo fine settimana di ottobre", chiosa Stagi.