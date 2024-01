Il Pd nel segno della continuità: "Glielmi è il candidato sindaco"

C’è voluto qualche giorno in più del previsto per decidere, ma ora a sinistra ci sono idee molto più chiare sul candidato a sindaco per le prossime elezioni comunali: sarà Massimo Glielmi, 48 anni, attuale assessore a Sport, Ambiente e Sostenibilità, colui che per il centrosinistra si proporrà agli elettori per guidare il paese per i prossimi cinque anni. Non ci saranno quindi primarie, come sembrava inizialmente (visto che, nelle ultime settimane, si stava profilando una corsa a quattro). A deciderlo è stata l’assemblea del Pd riunitasi venerdì scorso, che all’indomani ha poi rilasciato anche una nota ufficiale.

"L’Assemblea del Partito Democratico di Spilamberto – si legge tra l’altro nel comunicato - ha trovato ampia convergenza su uno dei nomi emersi sia dal percorso partecipativo iniziato già da fine 2022, sia dall’Assemblea degli iscritti di sabato 13 gennaio…Grazie ai preziosi spunti emersi il Pd di Spilamberto ha potuto unirsi sul nome di Massimo Glielmi. L’intento dell’Assemblea è stato quello di proporre un nome che possa rappresentare un elemento di continuità con il lavoro svolto dalla Giunta Costantini e con le forze che sostengono l’attuale maggioranza in consiglio, ma che non risultasse autoreferenziale, e che fosse anzi aperto ad iniziare un nuovo ciclo per il paese, con l’auspicio di coinvolgere anche forze ad oggi esterne all’attuale lista civica di centro-sinistra. Il vicesindaco Salvatore Francioso ha deciso di fare un passo indietro...Niccolò Morselli, disponibile in un primo momento anche ad affrontare un percorso di primarie di coalizione, ha raccolto l’auspicio dell’Assemblea di convergere verso una proposta unitaria…Simona Sighinolfi ha confermato la sua indisponibilità a partecipare ad eventuali primarie".

Il capogruppo del Pd Niccolò Morselli ha poi dichiarato: "Come Pd abbiamo ascoltato tutta la base, invitando l’intera assemblea dei nostri iscritti ad esprimersi sulla candidatura di Glielmi. La sostanziale unità su Glielmi dimostra che il profilo individuato potrà godere del sostegno leale di ciascuno di noi". Glielmi ha aggiunto spiegando con quale piglio affronterà le amministrative: "Questa comunità mi ha dato tanto ed è per me venuta l’ora di mettermi a disposizione con spirito di servizio per poterle restituire il più possibile".

Marco Pederzoli