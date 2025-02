Il Pd: "Non sarà più garantito il controllo pubblico di Aimag"

Mano a mano che si chiariscono i contorni dell’accordo votato dai Cda di Aimag ed Hera e benedetto dalla Federazione Pd modenese, dalle segreterie provinciali di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati, emergono sempre nuovi aspetti dell’intesa che alimentano dubbi sulla bontà di un percorso che – secondo molti – consegnerebbe l’azienda multiservizi della Bassa al colosso bolognese. Di questo parere è il Comitato di personalità che si raccoglie attorno ad "Aimag per il territorio" e anche il Pd di Mirandola, in aperta rotta di collisione con la sua dirigenza provinciale.

"Il Consiglio di amministrazione – dicono dal Comitato Aimag per il Territorio - sarà numericamente paritario (i componenti nominati dai soci pubblici scenderanno al 50%) ma il controllo aziendale da parte di Hera è assicurato dal fatto che in caso di parità di voto prevarrà quello dell’amministratore dalla stessa nominato e delegato, oltre che dal controllo delle competenze industriali in capo all’amministratore. Pertanto, i Consigli Comunali saranno chiamati – mettono in guardia dal Comitato - a ratificare non tanto un accordo di partnership industriale, che di per sé non richiederebbe il voto in quella sede, ma un accordo che modifica sostanzialmente l’assetto patrimoniale e la governance di Aimag".

Negativo anche il giudizio del Pd di Mirandola. "Nella proposta presentata – dice la segretaria cittadina Pd Anna Greco che in consiglio comunale con Mirandola 50mila ha presentato richiesto di incontro coi vertici Aimag - che dovrà essere valutata nei consigli comunali di tutti i comuni, non è garantito allo stato attuale il controllo pubblico dell’azienda: questo è uno dei principali presupposti per governare qualsiasi ipotesi di sviluppo futuro e resta il perno imprescindibile della posizione del Partito Democratico di Mirandola".

Alberto Greco