"Il Pd non scarichi il problema, non è credibile"

"Il problema è molto profondo e le responsabilità devono essere individuate ad altri livelli – dice Ferdinando Pulitanó di Fratelli d’Italia – La vittima era uno dei tanti minori non accompagnati presenti a Modena e gestiti direttamente dal Comune con risorse pubbliche, che poi vengono versate ad alcune cooperative per sviluppare inconcludenti progetti di inclusione. Circa un paio di mesi fa avevamo denunciato la situazione dei minori non accompagnati ospiti al San Filippo Neri, spesso visti in evidente stato di alterazione alcolica. Ci furono poi altri episodi di violenza riconducibili sempre a minori non accompagnati. Da anni denunciamo quanto il sistema di gestione degli immigrati utilizzato faccia acqua su più fronti creando vere e proprie sacche di delinquenza non gestita in giro per la città. Il triste e sempre meno credibile atteggiamento politico volto a scaricare qualsiasi problematica sull’attuale governo, oltre a non essere credibile, insulta l’intelligenza dei modenesi. Auspichiamo infine che vengano fatte tutte le verifiche".

"Sotto i fendenti della guerra tra bande al parco Novi Sad ci poteva finire chiunque – dice Caterina Bedosti della lega – L’episodio d venerdì non è altro che l’ennesima dimostrazione del degrado e dell’insicurezza, che imperversano nella zona, come nell’intera città, ormai elevato all’ennesima potenza e privo di soluzioni. È inutile girarci intorno: la sicurezza a Modena non esiste più da tempo. Quanto accaduto denota anche un altro aspetto: il fallimento totale della tanto sbandierata accoglienza, nonché integrazione. Fiumi di parole volte a propagandare un modello, alla stregua null’altro di un sepolcro imbiancato".

"La tragedia del Novi Sad –aggiunge Piegiulio Giacobazzi di Forza Italia – non può essere derubricata a fatto di cronaca da inquadrare solo in termini di ordine pubblico. Stiamo parlando di un ragazzo minore straniero non accompagnato accolto nel circuito di accoglienza del Comune che a Modena doveva vivere e non morire. Vorremmo, insieme al Comune, aprire una seria riflessione istituzionale e politica sul sistema di accoglienza. Se è vero che ci sono persone che nell’accoglienza ci mettono il cuore, ce ne sono altre che ci vedono soprattutto un modo per fare soldi, mettendo a rischio tutti".

"Da anni chiunque sa che quella zona è poco sicura – aggiunge l’azzurro Antonio Platis – ma con il passare del tempo si è arrivati ad un punto di non ritorno. Un ragazzino ucciso a coltellate, altri feriti e le scene da far west sono il segno del limite valicato".