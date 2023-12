Il Pd: "Proponiamo Righi e Taurasi. Gli alleati ci riflettano sopra"

"Gli alleati hanno manifestato una positiva interlocuzione rispetto al tema della candidatura del sindaco". Con queste parole, una nota del Pd cittadino commenta la riunione con il Tavolo di coalizione che si è svolta lunedì sera. "Italia Viva, Carpi Comune, Verdi, Laboratorio Carpi, l’ex Articolo Uno-La sinistra per Carpi: sono queste le forze politiche e civiche che hanno partecipato, all’incontro con il Partito Democratico di Carpi, per discutere della proposta del centrosinistra per il candidato Sindaco della città". La Segretaria del Pd, Daniela De Pietri, si legge nella nota, "ha informato i presenti delle disponibilità alla candidatura espresse da Riccardo Righi, attualmente Assessore all’Urbanistica della Giunta Bellelli, e Giovani Taurasi (foto), dipendente della regione e da sempre attivista DEM, che in passato ha ricoperto l’incarico di Presidente del Consiglio Comunale". "Preso atto delle disponibilità, l’incontro, durante il quale si sono vagliate le diverse possibilità in campo – non esclusa quella delle primarie aperte di coalizione, nel caso in cui non dovesse verificarsi la convergenza su un nome unitario – si è concluso con la prospettiva di aggiornarsi nuovamente a stretto giro, dopo che ognuna delle forze presenti si sarà confrontata, al proprio interno, rispetto ai due nomi finora emersi". C’è chi ha fatto notare una certa ‘non uguaglianza’ nella presentazione dei due candidati. Precise indicazioni su Taurasi, mentre essenziale la presentazione dell’assessore Righi, impegnato da anni in città sulla partecipazione urbanistica che ha visto la fondazione del Carpi Urban Center per promuovere ricerca e sviluppo, oltre ad essere architetto.

m.s.c.