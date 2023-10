Il Pd prova a fare ordine: "Candidato entro dicembre. A inizio febbraio le primarie"

"Novembre e dicembre sono i mesi nei quali il Partito Democratico dovrà selezionare il candidato o la candidata sindaca per il Comune di Modena. Se poi organizzeremo con gli alleati le primarie di coalizione, allora la prima parte del mese di febbraio appare essere il momento più indicato per svolgerle".

Dopo un ballo scatenato fatto di indiscrezioni, ambizioni più o meno celate, candidature messe nero su bianco (vedi Francesco Ori), il Pd cittadino prova ad abbassare il volume della musica e a ripartire con ordine. Lo fa per bocca della segretaria cittadina Federica Venturelli, che ieri durante l’attesa assemblea del partito ha fatto chiarezza sulle tappe e sulle modalità che porteranno alla scelta dell’aspirante nuovo sindaco.

"Non è più il tempo delle candidature scelte da un gruppo ristretto di persone calate dall’alto, vogliamo ridare voce alla base – ha spiegato Venturelli – Ecco perché, in questi mesi, il Pd farà consultazioni interne e fuori dal partito, con i corpi intermedi, il mondo economico e sindacale, le associazioni e il volontariato, per costruire insieme alla città il programma con il quale ci presenteremo e per avere risposte strutturate rispetto ai principali temi programmatici, alle valutazioni degli amministratori uscenti e al profilo del candidato o candidata. Lo stiamo già facendo e continueremo a farlo". Sul sindaco la segretaria sottolinea che bisognerà individuare "il miglior profilo possibile per vincere le elezioni, senza alcun pregiudizio o veto. Un profilo competente, capace di fare e portare a casa i risultati e che sappia portare Modena nel futuro". Parole chiare ma compito arduo, visto che fin qui i veti sono stati l’esercizio più praticato dagli azionisti di maggioranza del Pd. Un passaggio è riservato alle primarie, di coalizione, che secondo Venturelli "se fatte bene portano ricchezza nel confronto e legittimazione popolare. Il mio impegno di segretaria – ha assicurato – sarà quello di evitare inutili e dannose lotte fratricide. Il destino della nostra città e comunità politica conta più di qualunque ambizione personale". Ampio spazio, ovviamente, è stato riservato anche al programma, che nelle intenzioni della favola dovrebbe essere il punto di partenza per individuare il candidato giusto. "La città che vogliamo mette le persone al centro – ha spiegato la segretaria – Vogliamo servizi dagli 0 ai 99 anni efficienti, flessibili e accessibili. Una nuova mobilità, pensata per pedoni, ciclisti e per la loro sicurezza, con un trasporto pubblico all’altezza delle omologhe città europee. Una città che, nella totale assenza di politiche nazionali, decide di affrontare il problema della casa. Parliamo di Modena 2024, ma immaginiamo anche quella dei prossimi 20 anni".

