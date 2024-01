Il Pd punta su Tebasti: "È la nostra candidata"

Il Partito democratico di Campogalliano esprime il nome di Daniela Tebasti come candidata al ruolo di sindaco. "Si tratta di una candidatura autorevole che riteniamo condivisibile da altre forze politiche e sociali che potranno, con piena dignità, contribuire alla costruzione di un’alleanza larga con una lista civica ancorata ai valori del centrosinistra – si legge in una nota del Pd di Campogalliano -. Daniela Tebasti, attuale vicesindaco, è conosciuta e stimata dalla comunità in cui ha vissuto e vive pienamente insieme alla sua famiglia; ha le competenze necessarie, costruite anche grazie alla buona esperienza amministrativa che ha alle spalle. La disponibilità espressa dalla vicesindaco e il generale apprezzamento della sua persona ci consentono ora di iniziare a lavorare sugli elementi programmatici del suo mandato sulla base degli indirizzi sopra descritti. Da ultimo vorremmo esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco uscente Paola Guerzoni, la quale ha ben governato il paese per 10 anni e lascerà il testimone a una compagna di viaggio altrettanto generosa e competente". Politiche per la casa con uno sguardo rivolto alle giovani generazioni; un’attenzione rinnovata verso i giovani; nuovi spazi culturali e aggregativi; promozione di azioni rivolte a una maggiore sostenibilità ambientale; difesa dello stato sociale con investimenti nella sanità pubblica e nei servizi scolastici: sono gli indirizzi emersi dal primo lavoro di consultazione della cittadinanza, verso i quali rilanciare nuovi progetti che dovranno essere il fulcro della politica dell’amministrazione comunale dei prossimi 5 anni. Il Pd, insomma, punta forte su Tebasti per continuare nel solco della tradizione, ma anche per guardare al futuro.

m.s.c.