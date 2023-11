Il Pd si è slacciato la Bretella. Quel tributo pagato all’alleanza

Quanta importanza dare all’ordine del giorno approvato giovedì che di fatto cancella la Bretella, almeno nella versione fino ad oggi conosciuta? Sono solo parole oppure l’opera ha davvero le ore contate? L’interrogativo serpeggia nel Partito democratico dopo il voto a suo modo storico di giovedì in Consiglio nel quale si è bersagliata la Campogalliano-Sassuolo definendola "superata", "impattante", "insostenibile", "anacronistica". ’In nome dell’alleanza con Sinistra, Verdi e Movimento 5 stelle il partito sta vendendo l’anima al massimalismo’, scuote il capo un veterano che si definisce riformista. La sensazione è che il territorio non abbia compreso fino in fondo la portata epocale del voto: se Modena si mette di traverso sul progetto esecutivo vuol dire che se anche la Bretella un giorno in qualche modo si farà i tempi comunque si allungheranno enormemente.

Le riflessioni che circolano tra i Dem sono sostanzialmente due. La prima. Possibile che i consiglieri comunali del Pd di Modena ci abbiano messo dieci anni per capire che il progetto esecutivo non andava bene? Non potevano dirlo prima? Sono passati due ministri, uno di Reggio Emilia (Delrio), l’altra di Piacenza (De Micheli), a dirci che l’avvio della Campogalliano-Sassuolo era imminente. ’Addirittura un sottosegretario del Movimento 5 stelle di Formigine Michele Dell’Orco ha chiesto la valutazione costi-benefici al Ministro promuovendo l’opera. E adesso chi lo va a dire al Ministero che ci siamo sbagliati? Che Modena la Bretella non la vuole?’.

Altra considerazione: siamo probabilmente di fronte a una posizione tattica esclusivamente del Pd modenese. Dentro il cavallo di troia dell’abolizione dei caselli, su cui tutti sono d’accordo da sempre a partire dallo stesso Muzzarelli, si è fatto passare tutto il resto consentendo ai Dem di ipotecare l’alleanza larga nel capoluogo. Un blitz che per esempio al livello provinciale il Partito democratico non si potrebbe al momento permettere perché costituisce una inversione di marcia a ’U’. Dovrebbe prima quanto meno confrontarsi con le imprese, le associazioni di categoria, gli interlocutori territoriali del Distretto, con cui in questi anni ha sostenuto ovunque la necessità dell’infrastruttura. La Regione, come raccontiamo nell’altra pagina, per esempio è già trasecolata, la Provincia tace ma non è detto che acconsenta, anzi. L’unica certezza in questo rebus è che il Pd di Modena ha donato un po’ di sangue alla futura alleanza, primo passo verso la costruzione dell’alleanza rosso-verde estesa anche al Movimento 5 stelle. Sperando che nessuno ne domandi troppo conto – dont’ask, dont’ tell (non chiedere, non dire) – e passare fischiettando direttamente al prossimo ordine del giorno.

Tra i sospettosi per esempio ci sono Rifondazione comunista e Modena Volta Pagina. Rifondazione si chiede: "È sufficiente il voto del Consiglio comunale di Modena che chiede di ’rivedere il progetto della Bretella’ per certificare la conversione ambientalista del Pd? La Bretella è inserita in un ’treno in corsa’ che per essere fermato richiede che si passi immediatamente dalle parole ai fatti. Ovvero è necessario che la giunta regionale riporti il Piano dei Trasporti in assemblea legislativa per stralciare la Bretella, ed è necessario che i soci di Autobrennero, fra cui anche la provincia di Modena, chiedano all’Amministratore delegato di Autobrennero di ritirare la Bretella dal pacchetto di opere collegate all’aggiudicazione della A22". Dello stesso tenore il ragionamento di Modena volta pagina: "Dopo anni di battaglie di un vasto schieramento ambientalista anche il Pd modenese pare essersi convinto miracolosamente dell’insostenibilità del progetto. Apprezzabile conversione, ma anche ’miracoli delle elezioni’ che si avvicinano e richiedono di coprirsi sul fianco sinistro. Un impegno a riflettere sulle alternative non è in sé una garanzia".