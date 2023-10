Il Pd si incarta sui nomi. Candidati, troppa tattica. Consultazioni a rischio flop

Avvitamento nelle consultazioni del Partito democratico. Monta l’apprensione per uno strumento che rischia di non risolvere i problemi per cui è stato istituito: scremare il numero di candidature a sindaco. Secondo quanto circola in queste ore nel partito, il segretario provinciale Roberto Solomita avrebbe manifestato a chi gli è vicino insofferenza per un metodo che soprattutto su Modena città (dove a dirigere l’orchestra è la segretaria cittadina Federica Venturelli) corre il pericolo di girare a vuoto. Con nomi di candidati che nelle indicazioni per esempio del circolo Sant’Agnese Buon Pastore invece di diminuire aumentano: da Andrea Bortolamasi a Diego Lenzini, passando per Ludovica Carla Ferrari e Simona Arletti. Mentre sullo sfondo permangono quelli di Andrea Bosi e Giulio Guerzoni.

Gli aspetti controversi seguendo questo ragionamento sono soprattutto quattro: il primo è che sarebbe stato più opportuno partire a monte da una rosa di candidati selezionati dal partito piuttosto che lasciare mano libera a chiunque di esprimere un’indicazione generando il caos che si sta materializzando in queste settimane. ’Possibile che un partito non debba avere neanche un ruolo di sintesi, individuando un griglia di partenza in grado di dare rappresentanza alle varie anime eliminando le candidature sovrapponibili?’.

Il secondo punto è che il tanto decantato rispetto per ’il percorso del partito’ che a Francesco Ori è costato una fatwa sta diventando stucchevole tatticismo: ’Se nessuno – è grossomodo la riflessione che viene fatta – si fa avanti né con il proprio volto né con un programma, come si fa a valutare il peso politico che hanno i candidati, la loro presa sull’elettorato, quante persone sono in grado di coagulare intorno a una leadership? Tutti aspettano cosa fanno gli altri, ma così rischiamo di arrivare alla vigilia dele primarie senza un candidato unitario’.

Altro nodo è che si era detto che le consultazioni dovevano essere individuali, militanti di partito e non, all’interno di luoghi pubblici quanto più neutrali possibili: che senso ha allora rivolgersi ai singoli circoli? Il rischio è di depotenziare lo strumento delle consultazioni circoscrivendo troppo il bacino degli interlocutori.

Ma una tiratina d’orecchi arriva anche agli aspiranti sindaco: ’Servirebbe un confronto tra di loro guardandosi negli occhi per capire chi è davvero in grado di offrire una proposta politica distinta e vincente, con tutti gli altri che con responsabilità procedono al passo indietro. E invece ognuno va avanti per conto proprio provocando l’impasse’.

In caso di emergenza la parola d’ordine è: ’Cambiamo scala’. Vale a dire, si punta direttamente sui veterani che potrebbero spaziare da Davide Baruffi a Stefano Vaccari laddove invece Maria Cecilia Guerra e Massimo Mezzetti, sondati, avrebbero già opposto un no categorico.