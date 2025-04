Il Pd: "Sicurezza precaria. Servono più agenti di notte in strada"

Non soddisfano il Pd locale le rassicurazioni che l’amministrazione comunale ha fornito alle associazioni economiche sul potenziamento a breve del turno serale della Polizia Locale. "La sicurezza del capoluogo – denuncia Laura Bernaroli, consigliere comunale Pd – è sempre più precaria soprattutto in centro storico e principalmente nelle ore serali e notturne. I cittadini e le attività commerciali chiedono più controlli e non si sentono più al sicuro solo con la supervisione di semplici telecamere. Noi, come gruppo dell’opposizione vogliamo più monitoraggio e chiediamo l’implementazione di uscite della polizia locale, principalmente nella fascia oraria 22.00/05.00 per dare un forte segnale alla piccola criminalità". La proposta è contenuta anche in un’interrogazione depositata il 27 marzo scorso, in cui si chiedono informazioni sullo stato di organizzazione della Polizia Locale e la possibilità di avere informazioni riguardo a quelle statali, con l’obiettivo di "potenziare in maniera efficace le misure di contrasto agli episodi di vandalismo e microcriminalità purtroppo sempre più frequenti a Mirandola". "Secondo quanto riportato da testate giornalistiche – commenta oggi Bernaroli – si evince che il Comune abbia già in un qualche modo preso atto di queste problematiche e voglia potenziare i pattugliamenti serali della Polizia locale. Pertanto, auspichiamo che dopo la nostra richiesta, quella dei cittadini e quella delle piccole imprese, aumenti maggiormente il presidio sul territorio e che le parole non rimangano tali ma si passi ai fatti".

Alberto Greco