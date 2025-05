"Il pensiero della giustizia prevarrà sulla paura"

Grazie al progetto La Tua Città abbiamo avuto la possibilità di intervistare Mariaelena Mililli ex assessore alla legalità del Comune di Maranello, la prima ad impegnarsi per dare nuova vita alla struttura. "Nel 2009 grazie ad una operazione dei Carabinieri del comando provinciale la villa viene sequestrata preventivamente. Nel 2010 avviene il sequestro effettivo, mentre la confisca è confermata nel 2014. Nel 2015 il Comune di Maranello apprende la notizia e avvia l’iter per l’assegnazione, sin da subito però si riscontrano alcuni problemi. Per primo la tempistica: passano 5 anni prima di poter considerare la villa confiscata completamente. Per secondo la ristrutturazione: la villa è stata costruita in modo frettoloso e non secondo le regole, questo comporta la necessità di diversi restauri. Poi subentra il problema economico: il Comune di Maranello non può sostenere tutte le spese necessarie; a questo punto la Regione Emilia Romagna entra in aiuto, stanziando una cifra considerevole in grado di coprire quasi tutte le spese. L’ultimo problema riguarda l’affidamento dei lavori: alla prima gara d’appalto nessuna ditta fa la propria offerta per paura di possibili ritorsioni malavitose". La stessa Mililli comincia ad avere paura, ma racconta: "Ciò che mi ha dato il coraggio per continuare, è stato il pensiero di poter contribuire al riscatto del nostro territorio dall’illegalità". Dopo diversi anni di lavoro, la struttura è finalmente inaugurata il 22 giugno 2023.

Maia Bartolacelli, Viola Busi, Matilde Turrini, classe 3^ B