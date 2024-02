Il Penta a Moie, Onda Blu a Reggio. Coopernuoto riceve San Severino

Questa volta non sembra che ci siano problemi improvvisi, e per la prima volta in stagione, sia pure alla terza giornata, tutte e tre le squadre modenesi di pallanuoto dovrebbero scendere in acqua più o meno contemporaneamente: sembra siano stati risolti i problemi "tecnici" del Penta Modena, relativi all’iscrizione in serie C al posto della scomparsa Sea Sub, anche se pare che la società abbia dovuto sborsare 2.000 Euro non si sa se per una multa, o per gli adempimenti burocratici. In ogni caso la squadra del ritrovato Luca Selmi oggi alle 18.45 dovrebbe essere regolarmente in acqua a Moie, casa di un Team Marche abbordabile,. Nello stesso girone emiliano.-marchigiano alle 20 alla Piscina Campedelli, la Coopernuoto Carpi riceve la Blu Gallery S.Severino. In casa anche l’Onda Blu Formigine che alle 20 alla Melato di Reggio Emilia, riceve lo Sporting Lodi.

m. c.