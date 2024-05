Il Penta batte Sanseverino e riapre la lotta per la salvezza

Missione compiuta dal Penta Modena, che vince con grande autorità l’atteso spareggio salvezza contro il S.Severino, e riapre di fatto la lotta per non retrocedere, coinvolgendo però per il momento anche la Coopernuoto Carpi, che sabato non ha giocato, rinviando a domani sera il derby contro la Persicetana di S.Giovanni in Persiceto. Netta la vittoria della squadra di Luca Selmi sulla compagine marchigiana, che ritrova il gioco, e la lucidità tecnica, proprio nella partita decisiva per sperare ancora, anche se il calendario non concede molto. Niente da fare per l’Onda Blu Formigine, che perde nettamente il derby di Reggio Emilia con la Reggiana, e saluta matematicamente la serie C: come è successo spesso nelle ultime uscite, la squadra formiginese è rimasta in partita per metà gara, andando a cambio campo sotto solo 2-3, per poi crollare nella terza frazione.

PALLANUOTO, GIR. 2, 16^ G.: Bissolati CR - Mestrina 8-13; Reggiana – Onda Blu Formigine 12-3; CSS Verona – Coop Parma 11-9; Preganziol - Sporting Lodi 8-15; RN Trento – RN Verona 3-7. CLASSIFICA: Mestrina punti 43, Reggiana 40, Sporting 37, Bissolati 28, Coop Parma (*) e RN Verona (*) 20, Preganziol 16, RN Trento 14, e CSS Verona 7, Onda Blu Formigine 4. GIR. 3, 15^ G.: Penta Modena - S.Severino 15-10; Sterlino BO – RN Bologna 4-26; Ravenna - Jesina 10-9; Moie – Fermo 13-10; Coopernuoto Carpi - Pers

icetana si gioca domani sera. CLASSIFICA: RN Bologna punti 45, Jesina 30, Persicetana (*) 24, Fermo 23, Moie 21, Ravenna 20, Carpi (&) (*) 15, S.Severino 14, Penta 13, Sterlino 9. (*) = una partita in meno. (&) = due punti di penalizzazione

m.c.