"Il personale è il cuore pulsante"

"Stiamo ammodernando anche il parco tecnologico – ha spiegato Mario Lugli, responsabile piano investimenti e direttore del servizio tecnologie dell’informazione dell’Aou – Sugli investimenti informatici le Aziende hanno lavorato a stretto contatto per sviluppare strumenti unici e condivisi". I temi più importanti sono l’aggiornamento dell’infrastruttura tecnologica degli ospedali, la cybersecurity, l’introduzione della cartella clinica elettronica e il rinnovo del registro operatorio, comprensivi dei servizi di supporto ad essi dedicati.

"Le nuove apparecchiature biomediche che collocheremo nei nostri due ospedali e le nuove tecnologie informatiche ci consentiranno di migliorare l’organizzazione – commmentato il dg dell’Aou, Claudio Vagnini – Gli interventi edilizi sono fondamentali per mantenere i nostri ospedali al passo con l’evoluzione clinico- assistenziale e mi auguro saremo sostenuti non solo su questo ma anche sul fronte del personale che è il cuore pulsante e imprescindibile di qualsiasi struttura sanitaria. Le nuove infrastrutture informatiche supereranno i problemi di interconnessione tra i diversi sistemi. Gli interventi edilizi avranno un impatto minore sull’Ospedale Civile mentre il Policlinico – edificio molto più vecchio e problematico – subirà un restyling più robusto che, per la natura dello stabile, modificherà la circolazione interna e i parcheggi con la possibilità di qualche disagio per operatori e cittadini. Tutti questi interventi sono una risorsa per il futuro e, viste le tempistiche molto strette, saranno un notevole impegno per tutti i servizi coinvolti. Vogliamo coinvolgere tutti i professionisti perché siamo convinti che solo con la collaborazione di tutti riusciremo a portare a casa il risultato".