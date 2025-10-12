Il peso di caregiver: "Manca l’assistenza. Servizi da riformare"

"Occorre una riforma totale dei servizi che devono essere calibrati sulle esigenze delle famiglie. Non possiamo pensare che una persona anziana possa prendersi cura per lungo tempo di un’altra persona anziana. La politica deve avere il coraggio di farsi carico di questa tematica". E’ lo sfogo di Alessandra Corradi, presidente dell’associazione ‘Genitori Tosti Aps’ nata nel 2011 grazie alla collaborazione tra genitori di figli con disabilità e volta ad aiutare altri genitori di figli con disabilità.

Oltre a seguire le famiglie, l’associazione è impegnata in campagne di sensibilizzazione, progetti, iniziative che vedono al centro il delicato tema dei cargiver che essi siano genitori, figli, mariti o mogli.

Corradi, lei è mamma caregiver di Jacopo. Da tempo denuncia l’assenza totale di aiuti per le famiglie che hanno membri affetti da disabilità. "Manca tutto, a partire dal semplice sportello informativo. Quando ti nasce un figlio con disabilità, ad esempio, non sai cosa fare, come genitore ed è difficilissimo, pur essendo magari ancora giovani. Proviamo a pensare ad un anziano di novant’anni o quasi che si trova ad assistere la moglie a sua volta anziana. Non ce la può fare ad assisterla da solo. Non ha le forze per farlo. Ecco perchè capitano tragedie come quella di Mirandola e, prima ancora, di Castelfranco". Pensa che anche con una rete familiare ‘solida’ il senso della solitudine li travolga?

"I figli di genitori anziani hanno la propria vita. Probabilmente li aiutano nelle faccende domestiche, vanno a fare la spesa, in farmacia, ma quello che può fare la differenza sono solo gli aiuti della rete assistenziale, ovvero quella che non c’è. Gli aiuti devono essere organizzati dai servizi del territorio: occorre una totale riforma dei servizi, calibrati sulle esigenze di queste famiglie. Perchè il nostro Paese ancora non è abituato a gestire l’età anziana con tutte le problematiche che ci sono? Perchè è un Paese arretrato e l’unica risposta che riesce a dare sono le strutture di ricovero".

Cosa si sta facendo in Italia? "Nulla. L’onorevole Ilenia Malavasi è l’unica politica che ne sta parlando. Su ‘Vita’ è intervenuta proprio sull’omicidio suicidio di Castelfranco Emilia, spiegando come vi siano varie proposte di legge in merito, tra cui una che porta la sua firma per il riconoscimento del caregiver e come non si possa più attendere. Ma si parla di corsi e formazione, invece c’è bisogno di personale che vada a casa delle persone e fornisca loro ciò di cui hanno bisogno. A partire dagli strumenti per passare all’educazione dei parenti che, ad esempio, devono imparare la movimentazione a letto. Occorrono persone che trascorrono un paio d’ore con te o con il tuo caro assistito; sono queste le cose che servono alle persone anziane. Spesso chi fa parte dei servizi non ha esperienza diretta e non accoglie le proposte dei caregiver". L’Emilia Romagna è stata la prima regione a riconoscere il ruolo dei caregiver, eppure non è stato fatto alcun passo? "No e sono milioni i caregiver familiari in Italia, soprattutto anziani che si trovano ad assistere il coniuge h24. La nostra associazione cerca di arrivare a tutti i politici proprio perchè smuovano la commissione e vengano ripresi i lavori sulla legge per il riconoscimento del caregiver familiare. E’ eclatante che vi siano due casi a distanza di pochi giorni nella stessa provincia: la politica deve avere il coraggio di farsi carico di questa tematica, un Paese civile non può permettere che accadano queste tragedie che sono evitabili se si garantisce il giusto supporto".

Valentina Reggiani