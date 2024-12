Il Pgs Smile scarica Santini. C’è mister Battaglioli in pole

Dopo quelle di Fiorano e United Carpi, salta la terza panchina modenese di Promozione. La sconfitta per 3-1 a San Martino in Rio è costata l’esonero a Samuele Santini, tecnico della Pgs Smile riportata in estate in categoria e ora penultima a +1 sul Colombaro. Al suo posto oggi verrà annunciato Fabio Battaglioli (foto), esonerato l’anno scorso dopo le prime 9 giornate dalla Nextgen in Promozione e con un passato nel settore giovanile del Castelvetro. "Ringraziamo Santini – si legge nel comunicato della Smile - per impegno, professionalità e serietà oltre all’attaccamento dimostrato in questi anni. Rimarrà indelebile il ricordo della cavalcata dello scorso anno".

Mercato. Da Castelfranco salutano altri due attaccante, il 2005 Nicolas Zenzola e il 2001 Mattia Bojardi. In Promozione il difensore Andrea Gazzini, ex Cavezzo, lascia il Casalgrande e firma con il Castellarano. In Seconda il Saliceta ha svincolato Bertoli, Papi, Ferraroni e Michelangeli.

Oggi. Stasera (20,30) tornano in campo le coppe. In Coppa di Eccellenza "Dorindo Sanguanini" si giocano i quarti con Formigine-Vianese, le altre gare sono Agazzanese-Nibbiano, Gambettola-T. Coriano e Vis Novafeltria-Fc Ronco (14,30). In Coppa di Promozione "Maurizio Minetti" invece è tempo di ottavi di finale con Campagnola-Cdr Mutina (a Correggio), Futura Fornovo Medesano-Castelnuovo e San Felice-Centese. Le altre gare sono Bagnolese-Castellarano, Pontenurese-Sannazzarese, Forlimpopoli-Bentivoglio, Comacchiese-Y. Santarcangelo e Riccione-Stella.

d.s.