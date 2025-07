Il piano di Protezione Civile. Incontro con i cittadini

Il Comune di Castelfranco Emilia ha adottato un nuovo piano di protezione civile e lo sta presentando in questi giorni alla città, con una serie di incontri pubblici. Rispetto al passato, spiegano dal Comune, il nuovo piano (che definisce appunto i vari comportamenti e le azioni da mettere in campo in caso di situazioni di emergenza) è "più snello ed efficace".

Spiega infatti l’amministrazione: "Conformandosi alle linee guida regionali e integrando le disposizioni nazionali, il documento si distingue per due aspetti principali: da un lato, la rapidità e l’efficacia delle azioni in situazioni di emergenza, con procedure operative ben definite per le fasi di allerta e gestione degli eventi; dall’altro, un’informazione chiara e diretta ai cittadini, supportata da strumenti dedicati. Il Piano delinea strategie d’intervento per emergenze, prevedibili o meno, classificate in base alla loro gravità, e include un’analisi delle criticità registrate negli anni precedenti".

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti di presentazione del piano, essi sono in calendario il 10 luglio alle 20,30 alle scuole Don Milani di Manzolino, mentre il 17 luglio alle 20,30 è prevista una serata analoga alla biblioteca "Degli Esposti" del capoluogo.

Il sindaco Giovanni Gargano spiega: "Abbiamo voluto organizzare questi incontri sul territorio perché crediamo che il Piano di Protezione Civile debba essere conosciuto da tutta la cittadinanza. Non è solo un documento tecnico, ma uno strumento vivo, che parla di sicurezza". m.ped.