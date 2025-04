Il piano Hera fino al 2028: "Investimenti: 550 milioni. Differenziata oltre l’80%"

Entro il 2028 previsti oltre 550 milioni di euro di investimenti sul Modenese. Mentre sul fronte ambientale la raccolta differenziata in tutto il territorio provinciale supera l’80 per cento.

Il presidente esecutivo Cristian Fabbri e l’amministratore delegato Orazio Iacono hanno presentato ai sindaci e agli amministratori dei 32 comuni serviti il Piano industriale 2024-2028 del Gruppo Hera, con un focus sui progetti più rilevanti e sulle ricadute economiche per il territorio.

Dei 550 milioni di euro che saranno investiti in cinque anni oltre 180 milioni saranno destinati all’area ambiente, 150 alla distribuzione di energia elettrica, quasi 140 al ciclo idrico integrato, circa 70 milioni alle reti gas. "L’obiettivo è potenziare tutti i servizi gestiti, raggiungere sempre maggiori livelli di efficienza e qualità dei servizi, aumentare la resilienza e la digitalizzazione delle infrastrutture, affiancando le comunità servite nella transizione ecologica". E la ricaduta nel Modenese dell’attività del Gruppo in termini di valore economico distribuito a fornitori, dipendenti e pubbliche amministrazioni è stimata "in quasi 1 miliardo di euro".

Uno stanziamento che si riverbera positivamente anche sui dividendi, a vantaggio soprattutto dei Comuni soci. Alla luce dei positivi risultati raggiunti nel 2024, infatti, il cda del Gruppo ha deciso di proporre all’Assemblea dei soci del 30 aprile "la distribuzione di un dividendo di 15 centesimi di euro per azione, in aumento del 7,1% rispetto all’ultimo dividendo pagato, che si stima raggiungerà i 17 cent/euro nel 2028".

Tra i progetti fiore all’occhiello della multiutility spicca IdrogeMO: "È già in fase avanzata l’iter propedeutico alla realizzazione entro il 2026, in collaborazione con Snam, di un polo in grado di produrre fino a 400 tonnellate di idrogeno rinnovabile l’anno. In particolare, è prevista la realizzazione – nell’area dell’ex discarica di via Caruso a Modena e quindi senza consumo di suolo – di un parco fotovoltaico da 6 megawatt che alimenterà l’elettrolizzatore, dispositivo che estrae idrogeno dall’acqua attraverso un processo di elettrolisi". Mentre per quanto concerne la generazione di energia elettrica fotovoltaica, "per raggiungere gli ambiziosi target di decarbonizzazione", il Gruppo Hera conferma l’obiettivo di installare oltre 300 megawatt entro il 2028, "prediligendo soluzioni come gli impianti agrivoltaici".

Sul fronte ambientale, nel settore dell’igiene urbana, la multiutility ha già raggiunto nel 2024 performance elevate nel riciclo, con un tasso del 61% rispetto al target europeo del 60% al 2030, e nella percentuale della raccolta differenziata, dove la multiutility ha superato il 74%. Nel territori serviti in provincia di Modena la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani si attesta su oltre l’80%.

Quaranta milioni di euro, inoltre, sono destinati al completamento dell’impianto per il riciclo delle plastiche rigide della controllata Aliplast nel polo impiantistico di via Cavazza a Modena. "Il nuovo impianto, tra i più innovativi nel panorama europeo, sarà in grado di produrre ogni anno, a regime, fino a 30 mila tonnellate di polimeri riciclati di alta qualità a partire da rifiuti plastici rigidi, tra i più difficili da riciclare con efficacia, provenienti in modo particolare da settori come l’elettronica di consumo e l’automotive". La quantità di plastica riciclata in un anno dall’impianto a regime "permetterà di risparmiare all’ambiente emissioni per circa 30 mila tonnellate equivalenti di CO2".