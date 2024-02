Il piano su ModenaFiere: "Pronti 300mila euro per intervenire sulla struttura"

L’amministratore delegato di ModenaFiere Marco Momoli è stato chiaro: "Occorre una struttura adeguata alle fiere che vengono fatte. Questo è il tema su cui è necessario ragionare: ci sono degli investimenti già programmati dal Comune, ma è chiaro che questo sia un quartiere che avrebbe bisogno di interventi di un certo tipo e una programmazione a lungo periodo".

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Celso De Scrilli: "L’immobile della fiera è di proprietà del Comune ed è necessario che ci sia una reale decisione politica sul futuro di questa struttura. Qui è evidente che non si possono realizzare manifestazioni di grandi dimensioni perché non ci sarebbero gli spazi. Altri eventi, invece, richiederebbero dei padiglioni esterni, che ovviamente hanno dei costi. L’evoluzione delle fiere si riassume proprio in questo: in Italia, i piccoli padiglioni sono tutti un po’ in crisi e l’attenzione si sta concentrando, fondamentalmente, su tre poli (Bologna, Milano e Rimini). Gli altri faticano, arrancano". E in effetti il progetto su ModenaFiere c’è e anche il budget (si parla di 300mila euro da stanziare), come ha raccontato Ludovica Carla Ferrari, assessora a Politiche economiche, Turismo e promozione della città.

Assessore, rispondete di sì all’appello di ModenaFiere?

"Sì, nel senso che il Comune garantisce il massimo appoggio alla piena operatività del quartiere fieristico di Modena, come strumento essenziale per la promozione e il sostegno del nostro sistema produttivo e alla nostra economia".

Eppure siete usciti dalla società...

"La scorsa estate il Comune e gli altri enti pubblici si sono trovati costretti dalla normativa nazionale a uscire dalla società, non potendo aderire all’aumento di capitale, ma in quell’occasione abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con il quale abbiamo assunto impegni concreti su gestione e manutenzione della struttura che rimane di proprietà del Comune".

Tutto confermato quindi?

"Sì, sono impegni che confermiamo e siamo già al lavoro per andare a definire i primi interventi che si possono realizzare".

Come intendete procedere?

"Convocando un tavolo con Modena Fiere in modo da decidere insieme le priorità. Nel frattempo, con la prossima variazione di Bilancio renderemo disponibili una prima parte dei fondi: 300 mila euro per lavori realizzabili nei prossimi mesi".

Sembra che una struttura all’altezza sia indispensabile

"Abbiamo ben chiare le difficoltà del settore e riteniamo importante valorizzare la struttura modenese per mantenere in città gli eventi fieristici ed è per questo che con il protocollo il Comune ha deciso di rinunciare a favore della società per tre anni (2024-2026) a metà del corrispettivo dei ricavi dagli impianti fotovoltaici installati nel quartiere fieristico, che ha un valore annuale di quasi 39 mila euro".

Altre mosse strategiche prima della ristrutturazione?

"Nel frattempo, vogliamo anche rafforzare il rapporto con Bologna e con le sue iniziative di internazionalizzazione per consolidare una strategia di territorio che ha ricadute positive anche per la nostra città e per le aziende modenesi, ma senza rinunciare al nostro quartiere fieristico".