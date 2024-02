"Il piano traffico è un flop: restano i problemi"

È una bocciatura a 360 gradi quella che i gruppi di opposizione in consiglio comunale fanno del nuovo Put, il Piano urbano del traffico approvato dalla maggioranza durante l’ultimo consiglio. A intervenire, nello specifico, è il consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini, che a nome di tutta la minoranza attacca: "Il nuovo Piano urbano del traffico approvato dalla maggioranza è un terribile ma strumentale flop – sbotta senza usare mezzi termini –. Nulla è stato scritto sulla pedonalizzazione del centro storico. Continuano ad ammiccare al comitato Agorà della Cultura che la propone, senza avere il coraggio di esprimere quale idea in merito ha in mente la Giunta. Hanno incluso nel Put – prosegue ancora Pasini – un allegato sulle ’linee guida’ magicamente declinato a regolamento viario che, sostanzialmente, consentirà all’Ufficio comunale di autorizzare in autonomia modifiche alla viabilità nelle cosiddette ’situazioni eccezionali’, anche senza il rispetto del regolamento stesso. Pura fantasia". Pasini affonda i colpi: "Nulla di tutto ciò è normato dalle Direttive Ministeriali del 24 giugno 1995 riguardanti la redazione, adozione e attuazione dei piani urbani del traffico".

Poi, ancora il consigliere di Vignola per Tutti aggiunge: "Sarà un caso che c’è ancora (per autoritaria e immotivata imposizione della maggioranza) in sospeso la nostra mozione del 24 luglio 2023 per l’annullamento del ’verbale conclusivo’, con indicate delle soluzioni viabilistiche non conformi alle norme ministeriali e settoriali vigenti, per regolare, alla loro maniera, l’insediamento del nuovo ipermercato di via Circonvallazione". E ancora: Abbiamo presentato 11 osservazioni al nuovo Put, tutte respinte. Svanito nel nulla (a settembre 2020 c’erano a disposizione 250.000 euro e il progetto esecutivo) il collegamento di via Alessandro Plessi con la stazione ferroviaria attraverso via Sanzio. Avrebbe fatto molto comodo, visti i cantieri attuali".

Fra le proposte dell’opposizione che la maggioranza non avrebbe tenuto in considerazione ce n’è una molto attuale: "Bocciata anche la richiesta di considerare, per maggiore sicurezza, la segnaletica e l’educazione stradale per i velocipedi, compresi i monopattini elettrici, e per delle opere di decongestionamento della trafficatissima via per Spilamberto. Non è il momento e il Put non serve per siffatti dettagli progettuali proposti dalla minoranza, ci è stato di fatto risposto…".

Da parte dell’amministrazione comunale di Vignola replicano: "Era dal 2016 che il Piano Urbano del Traffico non veniva aggiornato", sottolineano dall’amministrazione comunale. E così, secondo il Comune, prima o poi era necessario adottare misure correttive: L’ha fatto questa Amministrazione recependo le nuove esigenze della viabilità cittadina. E’ chiaro che con il Put si dettano le linee generali degli interventi futuri, a cui seguiranno i progetti di dettaglio". Il Comune sottolinea che le proposte sono state tutte prese in considerazione: "Le osservazioni presentate al Put sono state tutte valutate dal punto di vista tecnico e hanno avuto risposte nel merito. Il caso della segnaletica citato dalla minoranza, ad esempio, non è di competenza del Put, ma del Codice della Strada. L’obiettivo generale di questo aggiornamento del Put è quello di rendere più sicure le strade cittadine per tutti gli utenti della strada".

Marco Pederzoli