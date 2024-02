Il piano urbanistico diventa materiale per un libro inedito

Il Puc (Piano urbanistico comunale) di Zocca è diventato un libro. Selezionato come esempio interessante di nuova pianificazione, è curato dagli architetti Lucio Fontana (foto) e Carla Ferrari e si avvale delle consulenze di studiosi importanti come il metereologo Luc Mercalli e il lavoro e gli esempi dell’architetto Elena Mercalli. Le loro testimonianze sono raccolte nel volume insieme a quelle di Paul David Magid, attore newyorchese, che frequenta Zocca, dove possiede una casa, insieme all’amica e collega Isabella Rossellini. Il testo è illustrato con fotografie del territorio zocchese degli anni Trenta; la grafica è di Alessandro Rompianesi. L’Ordine degli Architetti presenterà il libro (Maggioli Editore), alla Biblioteca civica d’arte Poletti a Modena, il 4 aprile alle 18. "Non posso che essere molto soddisfatto – ha dichiarato Federico Ropa, sindaco di Zocca – perché è il riconoscimento a un lungo e approfondito lavoro, che ha visto molte persone coinvolte. Con l’architetto e urbanistica Carla Ferrari, che ha redatto il Piano, e con i tecnici comunali che hanno preso parte ai lavori, in particolare l’architetto Lucio Fontana, e il geometra Nicola Righi, attuale responsabile dell’ufficio tecnico di Zocca, abbiamo dato molta importanza all’analisi del territorio per esplorarne le risorse e puntare su quelle per lo sviluppo del paese". "Una cosa che ci rende orgogliosi di questa pubblicazione – spiega l’architetto Lucio Fontana – è la testimonianza dell’attore Paul David Magid, che ha vissuto per più di dieci anni a Bologna alla fine degli anni Novanta e ha conosciuto Zocca per questo. Ha lasciato Bologna, è tornato a vivere tra Hollywood e New York, ma a Zocca ha tenuto la casa che si era comperato e ogni anno ci viene in vacanza".

Walter Bellisi