"Il piano urbano prevede una riorganizzazione"

Il Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Modena (Pums 2030), adottato nel 2019 e approvato nel 2020, ha approfondito proprio i temi di mobilità definendo i principali ambiti di analisi e intervento anche nei singoli quartieri della città. Esistono "contesti residenziali con lottizzazioni ed impianti urbanistici ed edilizi datati in cui manca o risulta limitato lo spazio per la pedonalità e la ciclabilità – si legge in un documento del Comune di Modena – A tal proposito, si segnala che nei lotti in cui avvengono interventi di riassetto edilizio si è iniziato un percorso di riqualificazione anche dello spazio pubblico con eliminazione o rimodulazione della sosta su strada, sensi unici, marciapiedi fisici o virtuali con segnaletica, riorganizzazione della raccolta rifiuti e delle attrezzature stradali".

Il Comune quindi sta tentando di individuare "organizzazioni meno conflittuali tra veicoli e componenti dolci di mobilità" per realizzare nel tempo (e parliamo sicuramente di anni) vere ’Zone 30’ in cui "la condivisione degli spazi sia davvero un’abitudine quotidiana".

L’Amministrazione Comunale sta valutando le linee di indirizzo per gli interventi da attuare anche nel comparto Musicisti "alla luce della sua trasformazione in ’Zona 30’ nel medio-lungo periodo, secondo le previsioni del Pums 2030: in particolare, sarà elaborato uno specifico progetto di calmierazione della velocità veicolare, dove consentito dalla normativa, e di miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici volto in primo luogo ad agevolare le percorrenze di pedoni, previa ampia campagna di condivisione e partecipazione con i residenti e con i lavoratori delle aree in parola".

Quindi in caso di veicoli che invadono i marciapiedi e impediscono il passaggio di invalidi o persone anziane o con problemi a deambulare non resta che chiamare la polizia municipale.