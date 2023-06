Il piatto antispreco del Nazareno conquista ’Striscia la Notizia’

Gambi di cipollotto, foglie di sedano, scarti di champignon, bucce di carota e formaggio, fragole ammaccate, bucce di patata e cipolla, mele o pere mature, gambi di rosmarino e salvia, bucce di aglio. Questi gli ingredienti del piatto ‘antispreco’ inventato dallo chef del Centro di Formazione Professionale Nazareno, Domenico dalla Salandra, e dai suoi allievi e protagonista del servizio televisivo di Striscia la Notizia. Il giornalista enogastronomico Luca Galtieri, inviato di cucina della trasmissione di Mediaset, ha fatto ‘visita’ al Nazareno e ha seguito passo passo la realizzazione del piatto antispreco, che ha denominato ‘Gnoccolissimo scartissimo’. "È stata una bella esperienza per tutti noi, soprattutto per i ragazzi – commenta il direttore del Cfp Luca Franchini –. Tutta la scuola, infatti, è stata coinvolta ed è stato motivo di orgoglio, anche perché il servizio ha promosso e dato visibilità non solo al Centro di Formazione Professionale ma anche all’orto biodinamico ‘Buccia’, altra eccellenza della Cooperativa Nazareno, e alla stessa città, con panoramiche su piazza Martiri. Valorizzando quello che è uno dei nostri principi cardine: la lotta allo spreco anche in cucina".

m.s.c.