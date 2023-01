Il piatto del cuore degli stilisti

Diciamo la verit:à nella nostra libreria mancava un libro sulle preferenze gastronomiche degli stilisti. Ammettiamolo, un pò siamo curiosi di conoscere il piatto preferito di Armani o di Valentino, o la ricetta per cui stravedono Monica Bellucci e Linda Evangelista, anche perché l’universo patinato della moda non è proprio cosi ascrivibile alla tavola, acerrima nemica di passerelle e sfilate, vista come il diavolo e l’acqua santa da modelle e stilisti. Ci ha pensato Maria Vittoria Melchioni a indagare il mondo dello style system, realizzando il volume Italian Fashion Cookbook edito da Luxury Books, da poche settimane nelle librerie. 70 ricette del cuore di stilisti, modelle e vertici della moda, complete di note biografiche, descrizioni, ingredienti e preparazioni, un mondo che Maria Vittoria conosce bene, si divide tra Castelfranco e Milano, è giornalista professionista e da diversi anni scrive di cultura, life style e moda, ma conosce anche il mondo degli chef, tanto che la prefazione al volume è firmata da Massimo Bottura.

Un vero repertorio dello stile e del gusto che contiene anche 14 nomi di spicco della moda che sono nati nella nostra regione e dove anche Modena è ben rappresentata, non va dimenticato che è un distretto tessile di rilievo nazionale, dove si produce per i più importanti brand della moda, capace di generare un fatturato di 3 miliardi di euro. E allora ecco la cheesecake alle rose della stilista carpigiana Anna Molinari, la rivisitazione di uno dei più antichi dessert al mondo, conosciuto già nell’Antica Grecia. I tortellini della modella nativa di Castelfranco Greta Cavazzoni, celebrati ogni anno nel funambolico evento castelfranchese. La schiacciata con cipolla e salvia di Brunello Cucinelli. I ravioli di rapa su crema di spinaci di Eva Cavalli. Il timballo alla siciliana con polpettine di tonno, di Dolce & Gabbana. I ravioli di zucca mantovani di Franca Sozzani. I blinis russi con caviale di Franco Moschino. Il ‘dolce del muratore’ di Gianfranco Ferrè.

Luca Bonacini