Il piatto ’La zucca felice’ alla gara nazionale

Sarà il piatto ’La zucca felice’ del ristorante ‘La Zucca Pret a Magner di Pavullo a rappresentare l’Appennino Modenese al concorso nazionale "Biosfera gastronomica a km 0". Nelle scorse 6 settimane nella Riserva della Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano vi sono state 13 squadre di ristorazione coinvolte, votate da una giuria popolare di 3.927 assaggiatori che hanno degustato e votato il proprio piatto Upvivium (acronimo dell’organizzazione Unesco). Tra le 5 squadre che hanno ottenuto il punteggio maggiore per ciascuna Provincia coinvolta (Modena, Reggio-Emilia, Parma, Lucca e Massa Carrara), il piatto de ‘La Zucca Pret a Magner’ di Pavullo. I capitani delle 5 squadre, oltre a ricevere una targa commemorativa 2024, vincono una campagna web promozionale per promuovere la loro offerta enogastronomica. La fase locale del concorso, però, non finisce qui. Tra le cinque squadre ancora in gara solo una sarà decretata vincitrice per la Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano, rappresentando l’intero territorio alla finale nazionale del 12 novembre. Per aggiudicarsi il posto alla finale nazionale, i piatti dei cinque vincitori saranno sottoposti all’assaggio di una giuria tecnica.