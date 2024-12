Il piazzale della stazione svela il suo nuovo ’look’

C’è uno stretto legame tra la Stazione dei treni di Carpi e la storia, a partire da quella più drammatica del Novecento. Per questo, ieri pomeriggio, il momento istituzionale dell’inaugurazione del rinnovato piazzale antistante la Stazione dei treni è stato inframezzato dalla riproduzione di brani di Francesco Piccolo, Wislawa Szimborska (‘Pace’) e Primo Levi (da ‘I sommersi e i salvati’), eseguiti dal Maestro Pietro Rustichelli e da Sara Gozzi. Alla presenza delle autorità cittadine, progettisti e imprese esecutrici dei lavori e dei rappresentanti di RFI, il sindaco Riccardo Righi ha poi proceduto al tradizionale taglio del nastro: i lavori, iniziati in primavera, grazie finanziamenti ottenuti dal Pnrr, hanno previsto la realizzazione di una piazza aperta, rialzata e pedonale consentendo l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’inserimento di aree verdi piantumate e arredamento urbano. L’obiettivo è di riqualificare degli spazi antistanti la stazione con la creazione di un’isola pedonale che favorisca l’inclusività pedonale e ciclabile, ampliando la sicurezza stradale dell’area anche grazie alla realizzazione di attraversamenti ciclo-pedonali rialzati più sicuri. L’importo dei lavori è di complessivi 1.920.000 euro, per la realizzazione del nuovo piazzale e della pensilina di copertura del sottopasso ferroviario, ancora da completare. Il primo cittadino ha sottolineato "la funzione del rinnovato piazzale come porta della città che guarda a piazza Martiri da un lato e dall’altro all’università", richiamando anche alcuni dettagli architettonici, come "il simbolico binario inserito nel pavimento e che condurrà al futuro ‘Memoriale della deportazione’ da ricavare nell’immobile dismesso dalle Ferrovie dello Stato, quale ulteriore luogo della Memoria per la nostra città". E’ stato sottolineato poi da Cleofe Filippi, vice presidente della Fondazione Fossoli che ha ricordato "i dodici convogli partiti da Carpi per trasportare dal campo di Fossoli a quelli di Auschwitz, Ravensbrück, prima i prigionieri alleati internati a Fossoli e poi i detenuti politici, gli ebrei, i partigiani. Per questo, la stazione di Carpi, con altri venti luoghi significativi della città legati all’ultimo conflitto mondiale, rientra nel progetto ‘Le vie della memoria’, finanziato dalla Repubblica federale tedesca".

Nonostante tutto, non è mancata qualche polemica in merito al restiling della stazione: lungo via Dallai sono state disegnate a terra due piazzole di sosta ‘Kiss Go’: molti hanno sottolineato la posizione poco sicura, quasi a ridosso della curva di viale Alghisi, oltre che la mancanza dell’‘&’ che normalmente accompagna la scritta, tipica degli aeroporti. Su questo ultimo punto il sindaco Righi è stato lapidario: nessun errore, la frase è stata volutamente scritta così.