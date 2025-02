Il Pirandello incompiuto al teatro Tempio

Domenica prossima, il 23 febbraio, al teatro Tempio di Modena debutta lo spettacolo ’I giganti della montagna – Il Mito: genesi di uno Sguardo’ scritto e interpretato da Andrea Ferrari. Dopo la pausa con il Teatro Comico che riprenderà nella prossima estate in diverse piazze della nostra provincia, l’attore torna alla prosa classica e lo fa con l’ultimo ed incompiuto testo di Luigi Pirandello traendone un recital introspettivo: uno scandaglio dell’animo umano composto dalle maschere quotidiane che le persone montano per rapportarsi con il mondo. Pirandello offre spunti di riflessione e di analisi utilizzando l’inconscio e i sogni come strumenti che permettono all’uomo di guidarlo verso la sua essenza. L’opera è uno scandaglio della società: uomini derelitti, scalognati che decidono (o qualcuno ha deciso per loro) di ritirarsi dal mondo. E questa emarginazione avviene in modo verticale: emarginati che stanno a valle della montagna, nei bassifondi della società, ed emarginati (i Giganti) che stanno sulla montagna, in alto: e questi sono gli uomini di potere cui sono affidate le sorti dell’Arte e della Poesia pur non capendone nulla, arrivando a distruggerla. L’uomo va a Teatro per guardarsi allo specchio: la genesi di uno Sguardo, infatti, è la vita che si riflette in ciascuno di noi. Sipario alle ore 18. Prenotazioni al numero Whatsapp 375 6827208. Maggiori informazioni sul link: www.facebook.com/andreaferrariofficial.