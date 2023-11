Il pizzaiolo Di Lella vince l’Arcimboldo d’oro: "Attratto dalla magia della pizza fin da bambino"

Un novembre ricco di soddisfazioni per Gianni Di Lella, chef e titolare della pizzeria ‘La Bufala’ di Maranello, che ha fatto incetta di premi. Un paio di settimane fa, infatti, Di Lella è stato premiato come primo tra le ‘pizzerie dell’anno’ di ‘Emilia Romagna a Tavola’, ma il ‘botto’ Di Lella lo ha fatto aggiudicandosi l’Arcimboldo d’oro, ambitissimo riconoscimento assegnato a Villa Diamante, a Posillipo: Di Lella ha ricevuto la statuina dorata dalla forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte, che certifica "la passione per l’Arte Bianca, sin dall’infanzia è stato attratto dalla magia delle lievitazioni, dal profumo degli impasti e dalla felicità che la pizza porta in tavola". A consegnare a Di Lella il premio Antonio Starita, tra i pizzaioli più famosi del mondo, "nonché – dice Di Lella – mio grande amico e maestro, che mi ha insegnato tanto. E soprattutto a fare cose buone".