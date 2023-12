Il podcast di Saldaneri scelto da Libreriamo

Esplicare e condividere storie che spesso si nascondono tra le note di alcune canzoni; romanzarle e condirle con un po’ di fantasia o realtà. È il podcast ’Note a margine’ del casalgrandese Tullio Saldaneri (foto), che si occupa anche di comunicazione per il Comune di Fiorano, che a pochi mesi dalla pubblicazione dei primi tre episodi è stato notato dalla community di Libreriamo - la piazza digitale per chi ama i libri, l’arte, la cultura – per annettere il podcast alla loro pagina culturale.

Saldaneri, come è avvenuto l’incontro culturale tra Note a Margine e Libreriamo?

"Dopo aver pubblicato i primi episodi, ho creato la pagina instagram del mio podcast, iniziando a ‘seguire’ gli utenti in maniera puramente casuale. Tra questi profili che avevo aggiunto, involontariamente avevo selezionato una persona che lavora per Libreriamo. Dopo aver pubblicato un articolo sul mio podcast, che mi aveva piacevolmente colpito, mi hanno chiamato per propormi una collaborazione: il mio contenuto sarebbe passato sotto la loro redazione ed io ne avrei guadagnato di visibilità. Qualche giorno fa è andato in porto il passaggio". Come nasce l’idea di realizzare questo tipo di format?

"Tanti anni fa avevo realizzato un cortometraggio su una canzone di De Andrè; lo sceneggiatore Giacomo Scarpelli, prima di scrivere la sceneggiatura per il cortometraggio, mi consigliò di scrivere il soggetto, cioè il racconto breve. Mi divertii molto, così negli anni ne ho scritti tanti altri. Ad un certo punto ho conosciuto Francesco Pinto, un ragazzo bolognese. Lui è un musicista e un fonico, sa manipolare bene l’arte audio. Lì è nata l’idea di raccogliere i racconti in un podcast. Così siamo partiti con un episodio pilota, ‘La Stella di Broadway’ ".

Note a Margine nasce proprio a seguito di una raccolta fondi online tramite crowdfunding…

" Per realizzare una stagione avevo bisogno di soldi. A dicembre dell’anno scorso ho lanciato un crowdfunding, con l’obiettivo di raggiungere 3mila euro; alla fine ho raccolto 2400 euro in un mese, che erano sufficienti. Così è partito il progetto ed ho pubblicato 3 episodi a maggio ed altri 3 ad ottobre".

C’è in programma una seconda stagione?

"Assolutamente. Libreriamo, mi ha suggerito addirittura l’idea di realizzare un libro dove raccogliere i racconti e fornire un supporto cartaceo al podcast…"

Come selezioni i brani da analizzare?

"È una scelta dipesa delle emozioni, non è razionale. I brani che mi lasciano immaginare una storia, mi inducono a trascriverla. Ci sono episodi in cui narro eventi realmente accaduti".

Ylenia Rocco